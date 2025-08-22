Szandi konkrétan felrobbantotta a színpadot legutóbbi fellépésén. Az eseményről Instagramon számolt be rajongóinak.

Elképesztő tűz: Szandi felrobbantotta a színpadot

Azt már megszokhattuk, hogy az aranytorkú énekeső egy igazi energiabomba, és mindig jó hangulatot csinál, amerre csak jár. Ez most sem történt másként, amikor Zsanán koncertezett a Szandi Rock Banddel.

Tegnap Zsanán a Szandi Rock Banddel berobbantunk a színpadra, köszönjük a lelkes közönségnek a fogadtatást! Itt játszott velünk először Derzsi Zsolt, de olyan volt mintha már régóta velünk lenne. Zseniálisan, szenvedéllyel gitározott! A csapat nagyon egyben van, óriási élmény volt együtt zenélni!

Legközelebb szeptember 7-én Budapesten, a Bókay-kertben találkozhattok velünk!

– írta a bejegyzéshez Szandi. Megemlítette, hogy csapatában új tagot köszönthettek, de olyan érzés volt, mintha már évek óta együtt játszanának. Ebben a csapatban jól működik a kémia. Azt is elárulta, hogyha legközelebb meg akarjuk nézni fellépés közben, akkor szeptember 7-én, Budapesten tehetjük.

Szandi mindig készül valamire

A híres énekesnőnél sosem áll meg az élet: nemrég jelent meg új dala, amelyet férjével közösen szerzett, majd arról kaphattunk hírt, hogy a Sztárban Sztár következő évadának versenyzője lesz.

Mindig méltóképpen ünnepli az évfordulókat is. Múltkor férje, Bogdán Csaba születésnapja alkalmából posztolt egy kedves képet, de közös kutyájukról, Maszatkáról sem feledkezett meg, aki augusztus 20-án született, 16 éve.

Egy biztos: az aranytorkú énekesnőnek nem okoz gondot kiegyensúlyozni a család és a karrier mérlegét, ugyanis számára mindkét dolog fontos.