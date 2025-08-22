Most érkezett: súlyos baleset történt a Zsófia utcánál, hatalmas a káosz

Mindenki figyelmesen közlekedjen a környéken.
Riasztották a tűzoltókat, miután egy menetrend szerint közlekedő HÉV-vel ütközött össze egy személyautó a III. kerületi Zsófia utcánál.
A fővárosi hivatásos tűzoltók a szerelvényt és az autót is áramtalanították. A balesethez a közösségi közlekedési társaság szakemberei is kiérkeztek – számol be róla a katasztrófavédelem.
Baleseti helyszínelés miatt péntek délután a H5-ös HÉV teljes fővárosi szakaszán, a Batthyány tér és Békásmegyer között pótlóbuszok járnak – derül ki a Hévinform közösségi oldalán közzétett bejegyzéséből.
