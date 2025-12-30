RETRO RÁDIÓ

Figyelmeztet a NAV: csalók próbálják átverni a magyarokat, erre figyelj!

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) nevével visszaélve támadnak az adathalászatra specializálódott csalók, akik adó-visszatérítés lehetőségével kecsegtetik áldozataikat - közölte az adhatóság kedden az MTI-vel.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.30. 08:11
A közlemény szerint egyre több az olyan csaló e-mail, amelyben azt írják a csalók, hogy a címzett "a 2024. évi személyi jövedelemadó bevallása alapján 140 000 HUF összegű adó-visszatérítésre jogosult". Olyan hamis levelek is előfordulnak, amelyek adótartozás azonnali megfizetésére szólítanak fel.

Csalók próbálják átverni az embereket / Illusztráció: Sora Shimazaki / Pexels

A kibercsalók a hivatal nevével és általában a rá jellemző színekkel, arculati elemekkel ellátott e-maileket, SMS-üzeneteket küldenek.

Tavasszal például többen jelezték, hogy a NAV küldött nekik SMS-t, amelyben jellemzően tíz- és húszezer forint közti adótartozásról tájékoztattak, a rendezésére pedig egy gyanús linket adtak meg - írták.

A közlemény szerint az ilyen esetekben a legfontosabb a megelőzés: a NAV soha nem küld az adótartozás aktuális egyenlegéről, a rendezéséről, vagy az adó-visszatérítés lehetőségéről szóló tájékoztatást e-mailben vagy SMS-ben.

Mint írták, a NAV a DÁP-os vagy Ügyfélkapu+-os regisztrációval rendelkezőknek a tárhelyükre küldi üzeneteit, akinek nincs regisztrációja, csak postai küldeményben kaphat bármilyen értesítést a NAV-tól.

