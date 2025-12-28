Teszteld le, hogy te bedőlnél-e az internetes csalóknak!

Az OTP készített egy gyorsan kitölthető, online kvízt, amelyen letesztelheted tudásodat. Az internetes csalók újabb és újabb módokat találnak ki arra, hogy hozzáférjenek adataidhoz vagy akár a pénzedhez is. Most megtudhatod, mennyire vagy védve tőlük!

A OTP tesztjéből megtudhatod, veszélyt jelentenek-e rád az internetes csalók. Fotó: Képünk illusztráció: Shutterstock

Az adathalászat olyan támadás, amikor megpróbálják ellopni a személyes adatainkat, legyen az akár a bankkártyánk száma vagy egy jelszavunk. Néha apró dolgokon múlik csak, hogy ne legyünk csalás áldozatai. Nemcsak óvatosnak kell lennünk, de időben fel is kell ismernünk, ha valami nem stimmel - olvasható az OTP honlapján.

Hogyan ismerjük fel az internetes csalókat?

Sajnálatos módon egyre gyakoribbak az online csalások. Főként az idősek vannak kitéve a gyanús e-maileknek, SMS-eknek vagy telefonhívásoknak. Ezekben az esetekben mindig sürgős intézkedésre hivatkozva keresik fel a csalók áldozataiknak, de fontos tudni, hogy semmilyen esetben sem szabad megadnunk banki belépési adatainkat, jelszavunkat vagy kódjainkat - írja a Szon.hu.

Fontos tudni, hogy a csalók mindig ismeretlen vagy nem megbízható forrásokon keresztül próbálnak adatokat lopni, gyakran azáltal, hogy furcsa weboldalakra próbálnak minket átirányítani, vagy épp valamelyik bank nevében kérnek tőlünk belépési adatokat.

Az OTP most egy kvízzel próbál segíteni, hogy kiderítsük, mi bedőlnénk-e az internetes csalóknak, amelyet ide kattintva lehet kitölteni.