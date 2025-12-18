Figyelmeztetést adott a Gmail: így próbálják meg feltörni a fiókodat

A Gmail minden felhasználó figyelmeztetett: vigyázzanak, mert egy újfajta csalási módszerrel próbálják ellopni az adatainkat.

A Gmail egy komoly kibertámadásos módszerre hívja fel a figyelmet

A Gmail ügyfélszolgálata sosem hív

A kibertámadások egyre gyakoribbak, mindez annak köszönhető, hogy a támadók egyre kifinomultabb módszereket vetnek be. Ennek kivédésére a Google, a Microsoft és az Apple felhasználói a jelszavak megváltoztatásával, az SMS-alapú kétfaktoros hitelesítés eltávolításával és helyette jelszavak hozzáadásával biztosítják fiókjaik biztonságát.

A népszerű SMS-alapú kétfaktoros hitelesítés elvetésének oka az, hogy a hackerek képesek automatikus biztonsági üzeneteket küldeni olyan cégek nevében, mint a Gmail. Sőt, tovább megyünk, a Gmail ügyfélszolgálatának munkatársainak adva ki magukat felhívják az áldozatot.

Ez a kérdés nemrégiben került napvilágra, amikor egy Reddit-felhasználó azt kérdezte, hogy egy hacker képes-e „Google biztonsági figyelmeztetéseket közvetlenül az én telefonomra küldeni?”.

Természetesen bárki kiválthatja ezeket az üzeneteket, ha ismeri az Ön e-mail címét, ezért a biztonsági figyelmeztetések mindig arra ösztönzik Önt, hogy hagyja figyelmen kívül őket, hacsak nem Ön kérte őket, mivel ez biztos jele annak, hogy valaki más próbál hozzáférni a fiókjához.

Ebben az esetben azonban a hackelési kísérlet sokkal kifinomultabb volt. Az áldozat telefonhívást kapott a „Google biztonsági csapatától”, és visszahívást kért.

A vonal másik végén egy „Google” alkalmazott volt. Nagyon profin beszélt, és én megerősítettem, hogy nem próbáltam megváltoztatni az elsődleges telefonszámot

– írták.

Megemlítette, hogy a rendszer „ideiglenes zárolást” helyezett az e-mailemre a kísérlet miatt, és vissza kell állítanunk.

A Reddit-felhasználó ideiglenesen meg volt győződve arról, hogy a hívás legitim, mert az e-mail, amelyet kapott, egy Google.com e-mail címről érkezett. Azonban amint a hívó fél megkérte, hogy olvassa fel a biztonsági kódját a telefonon, rájött, hogy valójában egy adathalász csalásról van szó.

De hogyan lehet megmondani, hogy ilyen támadás célpontjává vált-e? Nos, a Google szerint a válasz viszonylag egyszerű, egy képviselőjük a Forbesnak így nyilatkozott:

A Google nem fogja felhívni őket a jelszó visszaállításához vagy a fiókproblémák megoldásához.

Ezt a szempontot az Apple is hangsúlyozza, amely a következő figyelmeztetést adja: „Ha nem várt vagy gyanús telefonhívást kap valakitől, aki az Apple-től vagy az Apple ügyfélszolgálatától állítja magát, egyszerűen tegye le a kagylót.”