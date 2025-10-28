Súlyos figyelmeztetés a gmail-felhasználóknak: azonnal meg kell változtatni a jelszót!

A gmail-felhasználókat arra kérték, hogy sürgősen ellenőrizzék fiókjaikat és változtassák meg jelszavukat egy állítólagos súlyos biztonsági incidens után. Egy kiberbiztonsági szakértő szerint több mint 183 millió jelszót loptak el.

Veszélyben van a gmail-jelszavad Képünk illusztráció/Shutterstock

Több millió gmail-jelszót loptak el

A felhasználókat arra kérték, hogy tegyenek meg több lépést is a fennmaradó adataik védelme érdekében. Troy Hunt szakértő szerint ezen év áprilisával kiberbűnözők több millió felhasználó adataival lettek gazdagabbak.

Az évek során többször megtörtént már adatlopás, amely nemcsak a gmailt érinti, hanem a legnagyobb e-mail és más szolgáltatókat is. A hatalmas mennyiségű feltört adattal sokféleképpen vissza lehet élni.

A bűnözők könnyen kideríthetik, hogy az e-mail-címek mely oldalakon vannak használatban, és milyen jelszavak tartoznak hozzájuk. A szakértő mindenkinek azt tanácsolja, hogy változtassa meg az e-mail-jelszavát és iktasson be többlépcsős azonosítást is.

Ha biztosra akarsz menni, hogy az e-mail-címed érintett-e lopásban, keresd fel azokat az oldalakat, amelyek ellenőrzik az e-mail-címed biztonságát. A szakértő azt tanácsolja, hogy bár több időt vesz igénybe a bejelentkezés, tegyél meg mindent az e-mail-címed védelme érdekében – írja a DailyExpress.