Súlyos figyelmeztetés a gmail-felhasználóknak: azonnal meg kell változtatni a jelszót!
Ellopták több millió felhasználó jelszavát.
A gmail-felhasználókat arra kérték, hogy sürgősen ellenőrizzék fiókjaikat és változtassák meg jelszavukat egy állítólagos súlyos biztonsági incidens után. Egy kiberbiztonsági szakértő szerint több mint 183 millió jelszót loptak el.
Több millió gmail-jelszót loptak el
A felhasználókat arra kérték, hogy tegyenek meg több lépést is a fennmaradó adataik védelme érdekében. Troy Hunt szakértő szerint ezen év áprilisával kiberbűnözők több millió felhasználó adataival lettek gazdagabbak.
Az évek során többször megtörtént már adatlopás, amely nemcsak a gmailt érinti, hanem a legnagyobb e-mail és más szolgáltatókat is. A hatalmas mennyiségű feltört adattal sokféleképpen vissza lehet élni.
A bűnözők könnyen kideríthetik, hogy az e-mail-címek mely oldalakon vannak használatban, és milyen jelszavak tartoznak hozzájuk. A szakértő mindenkinek azt tanácsolja, hogy változtassa meg az e-mail-jelszavát és iktasson be többlépcsős azonosítást is.
Ha biztosra akarsz menni, hogy az e-mail-címed érintett-e lopásban, keresd fel azokat az oldalakat, amelyek ellenőrzik az e-mail-címed biztonságát. A szakértő azt tanácsolja, hogy bár több időt vesz igénybe a bejelentkezés, tegyél meg mindent az e-mail-címed védelme érdekében – írja a DailyExpress.
