Adatszivárgás: Radnai Márk személyesen találkozhatott a tiszás applikációt fejlesztő ukránokkal

Egyre mélyebb hazugságspirálba kerül a Tisza Párt az ukrán fejlesztők keze nyomát is viselő Tisza Világ nevű applikáció miatt.
Miközben Magyar Péter továbbra is tagadja, hogy ukránok fejlesztették volna az adatszivárgási botrányukat okozó Tisza Világ nevű applikációt, addig egyre több bizonyíték lát napvilágot, ami éppen ennek az ellenkezőjét támasztja alá. Az egyre nagyobb botrány kapcsán a legfrissebb fejlemény, hogy Radnai Márk, a Tisza Párt alelnöke Berlinben találkozhatott a PettersonApps ukrán számítástechnikai cég képviselőivel, sőt, valószínűleg ő volt az aki végül leszerződött velük.
Mint ismert, a Tisza Párt telefonos, Tisza Világ nevű applikációjából 20 ezer Tisza-szigetes felhasználó személyes adatai – név, anyja neve, lakcím, email, telefonszám, sőt lokáció és választókerületi adatok – kerültek nyilvánosságra. A botránnyal kapcsolatban Magyar Péter és Tisza naponta változtatja meg az álláspontját, miközben egyre zavarosabb magyarázatokkal állnak elő. Arra viszont a mai napig sem adtak egyértelmű választ, hogy az alkalmazást ukránok-fejlesztették-e.
A Mandiner beszámolója szerint Radnai Márk, a Tisza Párt alelnöke, Magyar Péter bizalmasa egy májusban megjelent interjúban arról beszélt, hogy az alkalmazás fejlesztési szakaszában Berlinbe utazott egy szakmai eseményre, hogy potenciális programozókkal egyeztessen.
- fogalmazott akkor Radnai, ami arra enged következtetni, hogy a Tisza alelnöke a május 21-23. között zajlott, GITEX Europe 2025 elnevezésű technológiai kiállításra látogatott a német fővárosba. Ez azért érdekes, mert az eseményen részt vett a PettersonApps nevű ukrán cég is, amit a tiszás alkalmazással hoztak hírbe.
A Mandiner értékelése szerint ezzel a nyilatkozattal Radnai Márk lebuktatta a főnökét, hiszen a Tisza Világ fejlesztésében szinte biztosan szerepet kapott ukrán hátterű cég.
A Tisza telefonos applikációja azután került hírbe az ukrán illetőségű PettersonApps nevű vállalattal, hogy az alkalmazásból kiszivárogtak 20 ezer tiszás aktivista személyes adatai. Az óriási információs halmazban ugyanis felbukkant egy ukrán név, Miroslav Tokar ungvári illetőségű webfejlesztő is, akit rendszerszintű adminként jelöltek meg, és aki ezer szállal kötődik az ukrán hadsereghez.
Miroslav Tokar webfejlesztő Zelenszkij támogatójának vallja magát, és a Defence Robotics UA nevű civil szervezet felügyelőbizottsági tagja. Ez egy olyan nonprofit szervezet, amelyet azzal a céllal hoztak létre, hogy robotikai fejlesztéseket és dróntechnológiákat támogasson az ukrán hadseregben.
A szervezet honlapja szerint a Da Vinci Wolves egységgel szoros együttműködést ápolnak. Ez a zászlóalj az orosz–ukrán háború egyik legismertebb harci alakulata, amelyet Dmytro Kotsiubailo „Da Vinci” vezetett egészen 2023 márciusában bekövetkezett haláláig. Az egység azóta is az ő nevét viseli, és mára regiment, azaz ezred szintű alakulatként működik.
