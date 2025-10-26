RETRO RÁDIÓ

Louvre-rablás: Óriási fejlemény, elfogtak két embert

Úgy tűnik, hogy az elkövetők felét elkapták a rendőrök.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.26. 12:38
Louvre múzeum rablás ékszer

Az egész világ ledöbbent, mikor múlt vasárnap kiderült, hogy négyen rafinált módon betörtek a párizsi Louvre múzeumba, és nagy értékű ékszereket loptak el mindössze pár perc alatt. A múzeum biztonsági szolgálata nagyon leszerepelt, a hatóságok pedig azóta is keresik a négy elkövetőt – de a friss fejlemények szerint lehet, hogy közülük már csak ketten vannak szabadon.

Fotó: AFP

A francia sajtó szerint őrizetbe vettek két harmincas éveik elején járó férfit a Louvre múzeumban történt lopás ügyében, állítólag ők is a négyfős tolvajbanda tagjai lehetnek – egyikük éppen a reptéren próbált felszállni egy járatra.

Az elkövetők egy járműre szerelt emelő segítségével jutottak fel nyitás után a múzeum erkélyére, vágószerszámokkal áttörték az ablakot, megfenyegették az őröket, két vitrin üvegét kivágták és felbecsülhetetlen értékű ékszereket loptak el, majd két robogón elmenekültek.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
