Louvre-rablás: Óriási fejlemény, elfogtak két embert

Az egész világ ledöbbent, mikor múlt vasárnap kiderült, hogy négyen rafinált módon betörtek a párizsi Louvre múzeumba, és nagy értékű ékszereket loptak el mindössze pár perc alatt. A múzeum biztonsági szolgálata nagyon leszerepelt, a hatóságok pedig azóta is keresik a négy elkövetőt – de a friss fejlemények szerint lehet, hogy közülük már csak ketten vannak szabadon.

Fotó: AFP

A francia sajtó szerint őrizetbe vettek két harmincas éveik elején járó férfit a Louvre múzeumban történt lopás ügyében, állítólag ők is a négyfős tolvajbanda tagjai lehetnek – egyikük éppen a reptéren próbált felszállni egy járatra.

Az elkövetők egy járműre szerelt emelő segítségével jutottak fel nyitás után a múzeum erkélyére, vágószerszámokkal áttörték az ablakot, megfenyegették az őröket, két vitrin üvegét kivágták és felbecsülhetetlen értékű ékszereket loptak el, majd két robogón elmenekültek.