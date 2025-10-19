Rendőrök lepték el a Louvre-t: kirabolták a világhírű múzeumot

Ékszerlopás történt vasárnap reggel a párizsi Louvre múzeumban, a tolvajok elmenekültek, a múzeum ezen a napon zárva marad - közölte Rachida Dati kulturális miniszter az X-en, valamint egy rendőrségi és egy múzeumi forrás az AFP hírügynökséggel.

Rendőrök lepték el a Louvre múzeumot Fotó: Illusztráció/Pexels

A kiállított ékszereket 9 óra 30 és 9 óra 40 között lopták el az úgynevezett napóleoni gyűjteményből.

A kár értékét egyelőre nem közölték.

A rendőrségi forrás szerint a tolvajok, akiknek a számát nem tudják, robogón érkeztek a múzeum épületéhez, teherlifttel mentek fel a szóban forgó terembe, és akkumulátoros láncfűrésszel dolgoztak - írja az MTI.