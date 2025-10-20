Louvre-rablás: a bűnbanda munkásoknak öltözve vitte el az ékszereket mindössze hét perc alatt
A banda a felbecsülhetetlen értékű napóleoni ékszereket vitték el. Munkásoknak öltöztek, sisakot és fényvisszaverő mellényt viseltek, amikor beléptek a Louvre múzeumba.
A merész, nappali rablás vasárnap reggel körülbelül 9:30-kor történt, éppen akkor, amikor a világhírű párizsi múzeum készült kinyitni. Ehelyett a múzeum az egész napra zárva maradt, miközben a francia nyomozók a Louvre személyzetével és magas rangú politikusokkal együtt vizsgálták a helyszínt.
Napóleoni ékszerek tűntek el a Louvre Múzeumból
A nagy rablás mindössze hét percig tartott
- mondta Laurent Nuñez belügyminiszter.
A miniszter továbbá hozzátette, hogy összesen kilenc darab ékszert loptak el, melyek közül kettőt később visszaszereztek, miután állítólag a rablók elejtették és az ékszerek megsérültek. Elmondása szerint két tolvaj egy Yamaha Tmax robogóval érkezett, míg további kettő egy platós teherautó hátulján várakozott egy kinyújtható létrával.
A gyanúsítottak munkásnak öltöztek, sisakot és sárga fényvisszaverő mellényt viseltek, és a Louvre egy szárnyát célozták meg a Szajna partján, ahol éppen építkezés folyt. A létrát használva jutottak fel egy ablakhoz, a Galerie d’Apollon (Apollo Galéria) közelében.
Az ablakot kézi korongfűrésszel vágták át
- nyilatkozta Nuñez, hozzátéve, hogy a vitrineket láncfűrésszel törték fel.
A miniszter azt is elmondta, hogy mindent megtesznek, hogy a tetteseket a lehető leghamarabb megtalálják. Elmondása szerint nem lehetetlen, hogy a rablók külföldiek voltak.
A banda tapasztalt volt, és nyilvánvalóan figyelték a helyszínt a művelet előtt
- tette hozzá. A bűnözők által használt robogók egyike később egy közeli utcában maradt hátra.
A rendkívül díszes Galerie d’Apollon számos felbecsülhetetlen ékszer otthona. Közéjük tartozik az Eugénie-korona, amelyet eltört állapotban, az ablak alatt eldobva találtak meg. A második birodalom idején, 1855-ben készült darabot több ezer gyémánt és smaragd díszíti. Nevét Eugénie de Montijóról kapta, aki 1853-ban Napóleon III. feleségeként Franciaország császárnéja lett.
A Louvre leghíresebb rablása 1911-ben történt, amikor Leonardo da Vinci Mona Lisa-ját ellopták. Vincenzo Peruggia, a múzeum alkalmazottja, egy szekrényben bújt el az éjszaka folyamán, hogy ellopja a festményt. Két évvel később bukkantak rá, amikor el akarta adni egy firenzei antikváriusnak.
A történelmi műtárgyakat ellopók gyakran olyan kereskedők megrendelésére dolgoznak, akik nem tudják eladni őket a feketepiacon. Ehelyett az ékszereket elrejtik, és a razziát elrendelő bűnöző birtokolja - írja a Mirror.
