Louvre-rablás: a bűnbanda munkásoknak öltözve vitte el az ékszereket mindössze hét perc alatt

A merész, nappali rablás vasárnap reggel körülbelül 9:30-kor történt, éppen akkor, amikor a világhírű párizsi múzeum készült kinyitni. Ehelyett a múzeum az egész napra zárva maradt, miközben a francia nyomozók a Louvre személyzetével és magas rangú politikusokkal együtt vizsgálták a helyszínt.

Munkásoknak öltözve törtek be a Louvre Múzeumba Fotó: Pexels

Napóleoni ékszerek tűntek el a Louvre Múzeumból

A nagy rablás mindössze hét percig tartott

- mondta Laurent Nuñez belügyminiszter.

A miniszter továbbá hozzátette, hogy összesen kilenc darab ékszert loptak el, melyek közül kettőt később visszaszereztek, miután állítólag a rablók elejtették és az ékszerek megsérültek. Elmondása szerint két tolvaj egy Yamaha Tmax robogóval érkezett, míg további kettő egy platós teherautó hátulján várakozott egy kinyújtható létrával.

A gyanúsítottak munkásnak öltöztek, sisakot és sárga fényvisszaverő mellényt viseltek, és a Louvre egy szárnyát célozták meg a Szajna partján, ahol éppen építkezés folyt. A létrát használva jutottak fel egy ablakhoz, a Galerie d’Apollon (Apollo Galéria) közelében.

Az ablakot kézi korongfűrésszel vágták át

- nyilatkozta Nuñez, hozzátéve, hogy a vitrineket láncfűrésszel törték fel.

A miniszter azt is elmondta, hogy mindent megtesznek, hogy a tetteseket a lehető leghamarabb megtalálják. Elmondása szerint nem lehetetlen, hogy a rablók külföldiek voltak.

A banda tapasztalt volt, és nyilvánvalóan figyelték a helyszínt a művelet előtt

- tette hozzá. A bűnözők által használt robogók egyike később egy közeli utcában maradt hátra.

A rendkívül díszes Galerie d’Apollon számos felbecsülhetetlen ékszer otthona. Közéjük tartozik az Eugénie-korona, amelyet eltört állapotban, az ablak alatt eldobva találtak meg. A második birodalom idején, 1855-ben készült darabot több ezer gyémánt és smaragd díszíti. Nevét Eugénie de Montijóról kapta, aki 1853-ban Napóleon III. feleségeként Franciaország császárnéja lett.

A Louvre leghíresebb rablása 1911-ben történt, amikor Leonardo da Vinci Mona Lisa-ját ellopták. Vincenzo Peruggia, a múzeum alkalmazottja, egy szekrényben bújt el az éjszaka folyamán, hogy ellopja a festményt. Két évvel később bukkantak rá, amikor el akarta adni egy firenzei antikváriusnak.