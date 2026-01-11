Még ennyit kell kibírni a kemény fagyban: megvan, mikortól enyhül az idő

A mögöttünk hagyott napok extrém mínuszai nem egyszeri kilengések voltak, hanem egy tartósan fagyos időszak részei. A héten Magyarországon több helyen is –25 fok közeli éjszakai minimumokat mértek, és bár ekkora hideg nem mindenhol lesz újra, az biztos, hogy a következő napokban sokfelé –10 fok alá süllyed az éjszakai hőmérséklet, azaz tovább tombol a tél.

Az előttünk álló napokban sem tágít a tél – derül ki a legfrissebb előrejelzésekből. Fotó: Simon Berger / Pexels (illusztráció)

Alaposan bekeményít a tél

A szakemberek figyelmeztetnek:

a hét közepéig napközben sem emelkedik tartósan fagypont fölé a hőmérséklet, így a nappalok is téliesen zordak maradnak.

Hétfőn eleinte derűsebb lehet az idő, ám napközben megnövekszik a felhőzet, estétől pedig újabb havazás érkezhet. A reggel különösen kemény lesz: –20 fok körüli minimumok sem kizártak, délután pedig –5 fok körül alakulhat a hőmérséklet.

Kedden egy melegfront hozhat havazást és akár ónos esőt is, miközben a hideg csak kismértékben enyhül: reggel –15, napközben –3 fok valószínű.

Szerdán a keddihez nagyon hasonló, továbbra is fagyos időjárás várható. A szakemberek fokozott óvatosságot kérnek: csúszós utak, jeges járdák, extrém hideg reggelek nehezíthetik a mindennapokat.

Valamelyest a csütörtök hozhat majd enyhülést, de ez is csak annyit fog jelenteni, hogy a nappali csúcsértékek nem a negatív tartományban, hanem fagypont körül alakulnak majd. Emellett azonban számolnunk kell a tartós köd lehetőségével is – írja a köpönyeg.hu előrejelzése.

Az előttünk álló napokban a hőérzetet még tovább csökkenti a havazás, a hózápor, a hófúvás és különösen a viharos lökésekkel kísért északnyugati szél. Ezek önmagukban is igénybe veszik a szervezetet: nagyon sok a veszélyes keringési vagy légzőszervi következmény, így akik hajlamosak ezekre, azok különösen legyenek óvatosak a következő napokban.

A tél tehát egyelőre marad – és még megmutatja, mire képes.