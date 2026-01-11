RETRO RÁDIÓ

Még ennyit kell kibírni a kemény fagyban: megvan, mikortól enyhül az idő

Aki már az enyhülést várja, annak rossz hírünk van. A tél továbbra sem tágít, és a meteorológiai előrejelzések szerint a fogcsikorgató hideg legalább a jövő hét végéig velünk marad.

Megosztás
Szerző: GUY
Létrehozva: 2026.01.11. 16:30
tél fagy

A mögöttünk hagyott napok extrém mínuszai nem egyszeri kilengések voltak, hanem egy tartósan fagyos időszak részei. A héten Magyarországon több helyen is –25 fok közeli éjszakai minimumokat mértek, és bár ekkora hideg nem mindenhol lesz újra, az biztos, hogy a következő napokban sokfelé –10 fok alá süllyed az éjszakai hőmérséklet, azaz tovább tombol a tél.

tél
Az előttünk álló napokban sem tágít a tél – derül ki a legfrissebb előrejelzésekből. Fotó: Simon Berger / Pexels (illusztráció)

Alaposan bekeményít a tél

A szakemberek figyelmeztetnek:

a hét közepéig napközben sem emelkedik tartósan fagypont fölé a hőmérséklet, így a nappalok is téliesen zordak maradnak.

Hétfőn eleinte derűsebb lehet az idő, ám napközben megnövekszik a felhőzet, estétől pedig újabb havazás érkezhet. A reggel különösen kemény lesz: –20 fok körüli minimumok sem kizártak, délután pedig –5 fok körül alakulhat a hőmérséklet. 

Kedden egy melegfront hozhat havazást és akár ónos esőt is, miközben a hideg csak kismértékben enyhül: reggel –15, napközben –3 fok valószínű. 

Szerdán a keddihez nagyon hasonló, továbbra is fagyos időjárás várható. A szakemberek fokozott óvatosságot kérnek: csúszós utak, jeges járdák, extrém hideg reggelek nehezíthetik a mindennapokat. 

Valamelyest a csütörtök hozhat majd enyhülést, de ez is csak annyit fog jelenteni, hogy a nappali csúcsértékek nem a negatív tartományban, hanem fagypont körül alakulnak majd. Emellett azonban számolnunk kell a tartós köd lehetőségével is – írja a köpönyeg.hu előrejelzése.

Az előttünk álló napokban a hőérzetet még tovább csökkenti a havazás, a hózápor, a hófúvás és különösen a viharos lökésekkel kísért északnyugati szél. Ezek önmagukban is igénybe veszik a szervezetet: nagyon sok a veszélyes keringési vagy légzőszervi következmény, így akik hajlamosak ezekre, azok különösen legyenek óvatosak a következő napokban.

A tél tehát egyelőre marad – és még megmutatja, mire képes.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu