Miért elengedhetetlen a vízálló kabát télen - és hogyan válaszd ki a legdivatosabbat

Idén is nagy kedvencek a szőrmekabátok és a hosszú dívás szabások is. Ezek a fazonok nagyon divatosak, de nem igazán praktikusak a havazásban. Nemcsak hótaposóra és fülmelegítőre van szükségünk a hóban, hanem vízálló kabátokra is. A vízálló kabátokról a legtöbb embernek kínos gyerekkori emlékei vannak, de mostantól a szélsőséges téli időjáráshoz is fel lehet öltözni stílusosan.

Így válaszd ki a tökéletes vízálló kabátot télen Fotó: Pexels

Miért elengedhetetlen egy vízálló kabát?

Ezek a kabátok különleges anyagokból készülnek, amelyek taszítják vagy lepergetik a vizet. Ez különösen hasznos a havazásban és az ónos esős időszakokban. A legtöbb vízálló kabát szélálló tervezéssel készül, így a nagyobb viharokban sem fogsz fázni. Mindezek mellett thermo béléssel vannak ellátva, így hosszabb ideig is viselheted őket az extrém hideg időben.

Milyen vízálló kabátot érdemes választani?

Mivel a legtöbb embernek a téli kabátja fekete, sötétkék vagy szürke, érdemes egy színesebb, egyedibb dizájnt választanod. Attól, hogy odakint szürke az idő, még nem kell szürkének lennie az öltözékednek is. Minél színesebb és mintásabb a téli kabátod, annál jobban ki fogsz tűnni a tömegből. Az idei divatban a vízálló kabátok már minden fazonban és színben elérhetők. Nagy kedvenc a csokoládébarna, a hamvas rózsaszín és a világosszürke is. Mintákban az állatminták, kockás és csíkos motívumok is népszerűek. Válassz olyan tervezést, aminek nagyon magas a nyaka, így nem kell sálat is viselned. Ugyanakkor figyelj a kapucni és az ujjak kialakítására is - írja a Life.hu.