RETRO RÁDIÓ

Miért elengedhetetlen a vízálló kabát télen - és hogyan válaszd ki a legdivatosabbat

A havazás nem állhat a divat útjába. De milyen vízálló kabátot válasszunk?

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.10. 19:30
tél kabát vízálló kabát havazás

Idén is nagy kedvencek a szőrmekabátok és a hosszú dívás szabások is. Ezek a fazonok nagyon divatosak, de nem igazán praktikusak a havazásban. Nemcsak hótaposóra és fülmelegítőre van szükségünk a hóban, hanem vízálló kabátokra is. A vízálló kabátokról a legtöbb embernek kínos gyerekkori emlékei vannak, de mostantól a szélsőséges téli időjáráshoz is fel lehet öltözni stílusosan. 

Így válaszd ki a tökéletes vízálló kabátot télen
Így válaszd ki a tökéletes vízálló kabátot télen Fotó: Pexels

Miért elengedhetetlen egy vízálló kabát?

Ezek a kabátok különleges anyagokból készülnek, amelyek taszítják vagy lepergetik a vizet. Ez különösen hasznos a havazásban és az ónos esős időszakokban. A legtöbb vízálló kabát szélálló tervezéssel készül, így a nagyobb viharokban sem fogsz fázni. Mindezek mellett thermo béléssel vannak ellátva, így hosszabb ideig is viselheted őket az extrém hideg időben. 

Milyen vízálló kabátot érdemes választani?

Mivel a legtöbb embernek a téli kabátja fekete, sötétkék vagy szürke, érdemes egy színesebb, egyedibb dizájnt választanod. Attól, hogy odakint szürke az idő, még nem kell szürkének lennie az öltözékednek is. Minél színesebb és mintásabb a téli kabátod, annál jobban ki fogsz tűnni a tömegből. Az idei divatban a vízálló kabátok már minden fazonban és színben elérhetők. Nagy kedvenc a csokoládébarna, a hamvas rózsaszín és a világosszürke is. Mintákban az állatminták, kockás és csíkos motívumok is népszerűek. Válassz olyan tervezést, aminek nagyon magas a nyaka, így nem kell sálat is viselned. Ugyanakkor figyelj a kapucni és az ujjak kialakítására is - írja a Life.hu.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu