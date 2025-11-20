Erre jobb, ha felkészülsz: ránk rúgja az ajtót a tél

Az elkövetkezendő napokat tekintve az időjárás-előrejelzések alapján bátran kijelenthetjük, hogy bekopog a tél a hétvégére. Hűvös, csapadékos időre számíthatunk, így érdemes rétegesen öltözködni, különösen a reggeli órákban. November 20-án (csütörtök) enyhébb lesz a nappal, 11 °C körüli maximum várható, de reggel mindössze 4 °C lesz, és esőre is készülni kell.

Ezen a hétvégén láthatóan bekopog a tél esős, havas napokkal és jelentős lehűléssel Fotó: köpönyeg.hu

November 21-én (péntek) továbbra is csapadékos marad az idő, napközben a csúcshőmérséklet 6 és 3 °C között alakul. Napközben időnkénti havazás is várható. A csípős, párás levegő miatt jól jöhet valami melegebb, de még nem téli kabát.

November 22-én (szombat) is marad a borongós, esős idő, a maximum 3 °C, a minimum 0 °C körül alakul. A hidegebb reggel miatt egy melegebb kabát már indokolt lehet, különösen ha hosszabban tartózkodunk a szabadban.

November 23-án (vasárnap) csapadék helyett inkább párás, ködös idő várható, 3 °C körüli csúcshőmérséklettel és –3 °C körüli reggeli minimumokkal. A nedves, hideg levegő miatt jól jöhet egy melegebb sál vagy sapka is.

Összességében a következő napokban tartósan borongós, nedves és hűvös idő lesz jellemző, így a réteges, esőre is felkészült öltözködés ajánlott – írja a köpönyeg.hu.