Erre jobb, ha felkészülsz: ránk rúgja az ajtót a tél

Jelentős lehűlés és időnkénti hóesés miatt érdemes melegen felöltözni a szabadtéri programokra.

Szerző: Amy Mans
Létrehozva: 2025.11.20.
Módosítva: 2025.11.20.
időjárás tél hidegfront

Az elkövetkezendő napokat tekintve az időjárás-előrejelzések alapján bátran kijelenthetjük, hogy bekopog a tél a hétvégére. Hűvös, csapadékos időre számíthatunk, így érdemes rétegesen öltözködni, különösen a reggeli órákban. November 20-án (csütörtök) enyhébb lesz a nappal, 11 °C körüli maximum várható, de reggel mindössze 4 °C lesz, és esőre is készülni kell. 

alt=Ezen a hétvégén láthatóan bekopog a tél esős, havas napokkal és jelentős lehűléssel
Ezen a hétvégén láthatóan bekopog a tél esős, havas napokkal és jelentős lehűléssel Fotó: köpönyeg.hu

November 21-én (péntek) továbbra is csapadékos marad az idő, napközben a csúcshőmérséklet 6 és 3 °C között alakul. Napközben időnkénti havazás is várható. A csípős, párás levegő miatt jól jöhet valami melegebb, de még nem téli kabát.

November 22-én (szombat) is marad a borongós, esős idő, a maximum 3 °C, a minimum 0 °C körül alakul. A hidegebb reggel miatt egy melegebb kabát már indokolt lehet, különösen ha hosszabban tartózkodunk a szabadban.

November 23-án (vasárnap) csapadék helyett inkább párás, ködös idő várható, 3 °C körüli csúcshőmérséklettel és –3 °C körüli reggeli minimumokkal. A nedves, hideg levegő miatt jól jöhet egy melegebb sál vagy sapka is. 

Összességében a következő napokban tartósan borongós, nedves és hűvös idő lesz jellemző, így a réteges, esőre is felkészült öltözködés ajánlott – írja a köpönyeg.hu

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
