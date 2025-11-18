Jönnek a fagyok! - Beköszönt a tél november közepén

A következő napok időjárása több lépcsőben változik: a felhőzeti viszonyok, a szélirány és a hőmérséklet változékony lesz, időszakos csapadékkal kísérve. A hét összességében hűvös, sokfelé borongós és csapadékos időt mutat, helyenként akár havazással is - olvasható a Köpönyeg oldalán.

Szeszélyes időjárás vár ránk a következő napokban. Fotó: Flajsz Peter / 24 Óra

Időjárás-előrejelzés

Kedd

ÉNy felől csökken a felhőzet, egyre többfelé süt ki a nap, de délen és keleten még lehetnek borongós tájak. Néhol zápor még előfordulhat. Az eleinte erős ÉNy-i szél délutánra mérséklődik. Csak 5-9 fok várható.

Szerda

Változóan felhős időre van kilátás, délen a több felhővel. Esetleg itt fordulhat elő csapadék. Reggel már országszerte fagyhat, délután is csak +7 fok körül alakul a hőmérséklet. Télies napunk lesz.

Csütörtök

Felhős, párás idő várható nyugat felől esővel, záporral. 10-11 fok köré enyhül az idő. A délies szél megélénkül.

Péntek

Borult, párás idő ígérkezik többfelé esővel. +9 fok körüli értékeket mutathatnak a hőmérők. Az északias szél néha megélénkül.