Jönnek a fagyok! - Beköszönt a tél november közepén
Szeszélyes időjárás vár ránk a következő napokban.
A következő napok időjárása több lépcsőben változik: a felhőzeti viszonyok, a szélirány és a hőmérséklet változékony lesz, időszakos csapadékkal kísérve. A hét összességében hűvös, sokfelé borongós és csapadékos időt mutat, helyenként akár havazással is - olvasható a Köpönyeg oldalán.
Időjárás-előrejelzés
Kedd
ÉNy felől csökken a felhőzet, egyre többfelé süt ki a nap, de délen és keleten még lehetnek borongós tájak. Néhol zápor még előfordulhat. Az eleinte erős ÉNy-i szél délutánra mérséklődik. Csak 5-9 fok várható.
Szerda
Változóan felhős időre van kilátás, délen a több felhővel. Esetleg itt fordulhat elő csapadék. Reggel már országszerte fagyhat, délután is csak +7 fok körül alakul a hőmérséklet. Télies napunk lesz.
Csütörtök
Felhős, párás idő várható nyugat felől esővel, záporral. 10-11 fok köré enyhül az idő. A délies szél megélénkül.
Péntek
Borult, párás idő ígérkezik többfelé esővel. +9 fok körüli értékeket mutathatnak a hőmérők. Az északias szél néha megélénkül.
