Ezt mindenkinek tudnia kell: szilveszterkor kell a legjobban figyelned az italodra

Sürgős figyelmeztetést adtak ki mindenkinek, aki az ünnepek alatt különösen szilveszterkor nyilvános helyen tervezi az ünneplést. Az újévi buli alatt rengeteg ember italába csempésznek kábítószert, ezért nagyon kell figyelned.

A szilveszter közeledtével oda kell figyelni a kábítószer veszélyeire Fotó: Shutterstock

Szilveszterkor veszélyben van az italod

Egy szakértő súlyos figyelmeztetést adott ki mindenkinek, aki szilveszterkor bulizni megy, és azt tanácsolja az ivóknak, hogy legyenek fokozottan óvatosak az év legnyüzsgőbb estéjén.

Ma fontosabb, mint valaha, hogy az éjszakai szórakozás közben különösen éberek legyünk, főleg az év egyik legforgalmasabb estéjén. Alex Bodikian, a drogkimutató tesztcsíkokat forgalmazó CounterSpike társalapítója több olyan figyelmeztető jelet is megosztott, amelyek arra utalhatnak, hogy az italunkat esetleg megpiszkálták.

Az egyik legelső árulkodó jel lehet, ha az ital szaga vagy íze eltér a megszokottól, például szokatlanul keserű vagy sós. Ez arra utalhat, hogy idegen anyag került a pohárba.

Érdemes arra is odafigyelni, ha a folyadék zavarossá válik, lebegő részecskék jelennek meg benne, megváltozik a színe, vagy a megszokottnál erősebben pezseg. Ezek mind jelezhetik, hogy valamit hozzáadtak az italhoz.

A szakértő ezért azt tanácsolja, hogy soha, semmilyen körülmények között ne hagyd felügyelet nélkül az italodat! Megbízható emberekkel vedd körül magad, akik vigyáznak rád. A legfontosabb pedig az, hogy hogy bízzunk a megérzéseinkben, és szólaljunk fel, ha úgy érezzük, hogy valami nincs rendben - írja a LadBible.