Jön az év legjobb duettje, két mulatós sztár fog össze

Két népszerű mulatós sztár örömhírt osztott meg a rajongókkal, érkezik az új közös daluk. A bejelentés nagy lelkesedést váltott ki, hiszen a műfaj két meghatározó alakja most először dolgozott együtt. A rajongók már most slágergyanús felvételre számítanak.

A magyar mulatós sztárok új dala már szilveszterkor is felcsenghet Fotó: Bánkúti Sándor

Összefogott a két mulatós sztár

Két ismert mulatós sztár jelentette be közösségi oldalán, hogy hamarosan megjelenik az első közös daluk, amire a rajongók már régóta vártak. A hír pillanatok alatt felkavarta a műfaj kedvelőit, hiszen ritkán fordul elő, hogy két ekkora név összeáll egy közös produkció erejéig.

Az Instagram-oldalra feltöltött rövid videón tisztán látszik, hogy a dal igazi hamisítatlan mulatós hangulatot ígér, fülbemászó dallam, pörgős ritmus és garantált jókedv várható Nótár Mary-től és Kis Grófotól. A felvételek már elkészültek, a rajongók az év utolsó napján láthatják meg a videót. A rajongók a kommentekben már most slágert emlegetnek, és izgatottan számolják vissza a megjelenés napját.