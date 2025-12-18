"A közönségtől érkező szeretet az, ami segít ezen a pályán" - Soltész Rezső így ünnepli a karácsonyt

Soltész Rezső tavasszal töltötte be a 80. életévét, idén karácsonykor pedig jubileumi koncertet adott, ahol karrierjének slágerei csendülnek fel. Az énekművész nemrégiben elvesztette feleségét, emiatt keserédes számára a szentünnep.

Soltész Rezső nagy koncerttel ünnepli a karácsonyt

Fotó: mw archív

Soltész Rezső 45 éve töretlen a szakmában

Az énekművész az 1981-es Táncdalfesztiválon lépett a köztudatba, azóta töretlenül járja a szakma rögös útját. Mindemellett saját lapkiadót alapított és nemrégiben még a Fonogram-díjat is megkapta. A 80 éves énekművész gyakorlatilag megállíthatatlan.

A karácsony általában a lassulás és megnyugvás időszaka, azonban ez nem minden esetbe mondható el az énekesekről, zenekari tagokról, ilyenkor ugyanis szinte mindenki karácsonyi koncerttel lepi meg a rajongóit. Nincs ez másként a táncdalénekes esetében sem, aki idén két koncertet is adott, ahol szimfonikus megszólaltatásban ad elő dalokat.

Folyamatos munkafolyamatban vagyok, és ez a bizonyos karácsonyi tematika az elmúlt négy évemet teljesen kimaxolta. Egy trilógiát jelentettem meg közel negyven dallal, és a tavaly megjelent dupla szimfonikus album pedig feltette a koronát erre a karácsonyi projektre.

- ismertette az énekművész a TV2 Mokka című reggeli műsorában.

A mindenki által ismert Szóljon hangosan az ének című hatalmas sláger idén töltötte be megjelenésének 45. Évfordulóját. Soltész Rezső hálás, hogy ennyi év távlatából is énekelhet, mint mondja a rajongói szeretet és tisztelet az, ami miatt képes volt ennyi év távlatában is a köztudatban maradni.

A közösségtől érkező tisztelet és szeretet az, ami segít ezen a pályán, ami szerintem nagyon fontos dolog.

- mondta majd hozzátette, hogy mindig rá mosolyognak, ha vele szembe jönnek az utcán. Annak érdekében, hogy csillapítsa az izgulást, mindig előre köszön.

A műsorvezetők rákérdeztek arra, hogyan ünnepli a karácsonyt, de szűkszavúan válaszolt, ami valószínűleg elvesztett felesége miatt lehetett így. Reflektálásként átadott mindkét műsorvezető számára egy-egy lemezt a legújabb albumából.