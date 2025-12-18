RETRO RÁDIÓ

"A közönségtől érkező szeretet az, ami segít ezen a pályán" - Soltész Rezső így ünnepli a karácsonyt

A táncdal énekes még 80 évesen is megállíthatatlan. A karácsonyt koncerttel ünnepli.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.18. 10:00
koncert karácsony Soltész Rezső

Soltész Rezső tavasszal töltötte be a 80. életévét, idén karácsonykor pedig jubileumi koncertet adott, ahol karrierjének slágerei csendülnek fel. Az énekművész nemrégiben elvesztette feleségét, emiatt keserédes számára a szentünnep. 

Soltész Rezső nagy koncerttel ünnepli a karácsonyt
Soltész Rezső nagy koncerttel ünnepli a karácsonyt
Fotó: mw archív

Soltész Rezső 45 éve töretlen a szakmában 

Az énekművész  az 1981-es Táncdalfesztiválon lépett a köztudatba, azóta töretlenül járja a szakma rögös útját. Mindemellett saját lapkiadót alapított és nemrégiben még a Fonogram-díjat is megkapta. A 80 éves énekművész gyakorlatilag megállíthatatlan.

A karácsony általában a lassulás és megnyugvás időszaka, azonban ez nem minden esetbe mondható el az énekesekről, zenekari tagokról, ilyenkor ugyanis szinte mindenki karácsonyi koncerttel lepi meg a rajongóit. Nincs ez másként a táncdalénekes esetében sem, aki idén két koncertet is adott, ahol szimfonikus megszólaltatásban ad elő dalokat.

Folyamatos munkafolyamatban vagyok, és ez a bizonyos karácsonyi tematika az elmúlt négy évemet teljesen kimaxolta. Egy trilógiát jelentettem meg közel negyven dallal, és a tavaly megjelent dupla szimfonikus album pedig feltette a koronát erre a karácsonyi projektre.

- ismertette az énekművész a TV2 Mokka című reggeli műsorában.  

A mindenki által ismert Szóljon hangosan az ének című hatalmas sláger idén töltötte be megjelenésének 45. Évfordulóját. Soltész Rezső hálás, hogy ennyi év távlatából is énekelhet, mint mondja a rajongói szeretet és tisztelet az, ami miatt képes volt ennyi év távlatában is a köztudatban maradni.  

A közösségtől érkező tisztelet és szeretet az, ami segít ezen a pályán, ami szerintem nagyon fontos dolog. 

- mondta majd hozzátette, hogy mindig rá mosolyognak, ha vele szembe jönnek az utcán. Annak érdekében, hogy csillapítsa az izgulást, mindig előre köszön.  

A műsorvezetők rákérdeztek arra, hogyan ünnepli a karácsonyt, de szűkszavúan válaszolt, ami valószínűleg elvesztett felesége miatt lehetett így. Reflektálásként átadott mindkét műsorvezető számára egy-egy lemezt a legújabb albumából. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu