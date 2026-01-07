Szívszorító: először szólalt meg Dudás Miki édesanyja fia halála óta, megrázó vallomást tett

Dudás Miki 34 éves korában vesztette életét. Holttestére január 5-én találtak rá a rendőrök, miután felesége, Szigligeti Ivett bejelentést tett feléjük, miszerint nem éri el világbajnok és olimpikon szerelmét. Halálhíre sokakat ledöbbentett, hazai sztárjaink sorra búcsúztak tőle. A rendőrség a tragédia kapcsán először azt nyilatkozta, közigazgatási eljárás keretein belül vizsgálják halálát, azonban a minap közölték, halált okozó testi sértés bűntette miatt bűnügyi eljárásba fordult át Dudás Miki tragédiája. Édesanyja, Klári pedig most szólalt meg először nyilvánosan fia elvesztése óta.

Dudás Miki halála: megszólalt édesanyja, Klári. Fotó: tumbász hédi

Az olimpikon édesanyja a Borsnak adott exkluzív interjú keretein belül jelentette ki: biztos benne, hogy fia nem ártott magának! Elárulta, azt hitte, férje, Miki apja elvesztését követően nem lesz nagyobb fájdalma, mivel sosem hitte volna, hogy bármelyik gyermeke hamarabb távozik az élők világából, mint ő. Ez azonban mégis megtörtént és a tragédia óta csak nyugtatókkal tud létezni:

Mindkét fiamat nagyon szeretem, de Mikivel mi szimbiózisban éltünk, ez a hatalmas mackó volt az én menedékem, biztonságom. Az, hogy ez a jóképű, életerős fiú elment, én ezt nem tudom feldolgozni, most is csak nyugtatóval tudok létezni. Minden nap legalább egyszer beszéltünk és gyakran találkoztunk is, olyankor nem úgy, mint más gyerekek, hogy csak úgy odaköszönnek, ő odajött hozzám, és úgy ölelgetett, ahogy csak ő tudott. Beburkolt a hatalmas ölelésével, megpuszilgatott. Ő egy csupa szív, jólelkű gyermek volt már kiskorában is, aki imádott élni, nevetni! Biztos vagyok benne, hogy ő nem tett kárt magában! Imádta a gyerekeit, kislányával, Mancival igazi apa-lánya szerelem volt köztük, ő ment érte, értük minden nap az óvodába, bölcsibe, Mancika volt a mindene!

Az összetört édesanya ezen kívül pedig mesélt arról a kétségbeesésről is, amit akkor érzett amikor Mikit napok óta nem tudták elérni. Elárulta, újév első napján az olimpikon még beszélt a nagymamájával. Neki azt mondta, mindjárt hívta Klárit, azonban erre már nem került sor. Ennek ellenére édesanyja és felesége, Ivett nem aggódott még egy ideig. Azt hitték, hogy a sportoló talán csak túl nagyot bulizott és másnapos. Negyedikén azonban már féltek:

Amikor még mindig folyamatosan kikapcsoltat jelzett a telefonja negyedikén, már oda mentem kocsival a lakásához, Ivett is volt ott, a szomszédok mondták, hogy a kutya ugatott. Kiabáltunk, rugdostuk az ajtót, kiáltottuk a nevét. De még mindig azt gondoltam, jó nincs baj, csak elment sétálni imádott kutyájával, meg sem fordult a fejemben… Ivett azt mondta, hogy másnap odamegy, benne volt a kulcsa, azért kellett zárszakértőt hívni. Amikor aztán hétfőn Ivett még mindig nem hívott, én hívtam, és akkor már nem kellett semmit mondania… Nem hittem el, megszédültem, beütöttem a fejem, van egy repedés rajta! De ez sem érdekel, nem érdekel semmi, ha lenne egy olyan gyógyszer, amit ha beveszek, utánuk visz, akkor bevenném

- tett megrendítő vallomást az elhunyt kajakozó édesanyja.