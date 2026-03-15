Gudics Máté megvette az elsőt: „Azt, hogy ez az álmom nem fiatalabb koromban vált valóra, nem bánom"

A Megasztár győztese, Gudics Máté nemcsak a színpadon pörög magas fordulaton. A zenén kívül van még egy szenvedély, ami régóta ugyanúgy hajtja: a motorozás.

A Megasztár 7. győztese régi álmát váltotta valóra (Fotó: Gudics Máté)

„Ez az álmom csak kicsit később vált valóra”

A rocker attitűd és a két kerék iránti rajongás már gyerekkorában beszippantotta, és azóta sem engedte el. Most pedig végre megvette élete első saját motorját is!

Elég korán eldőlt, hogy én egy rocker srác vagyok. Már gyerekkoromban imádtam a choppereket és a cruisereket. Rengeteget jártunk motorostalálkozókra muzsikálni, teljesen megbolondított ez a világ

– magyarázta Máté a Metropolnak nyilatkozva. A motoros találkozók, a benzingőzös hangulat és a szabadság ígérete hamar beszippantotta, így nem volt kérdés, hogy lesz saját gépe. Nemrég megszerezte a jogosítványt, és pár nappal ezelőtt végre teljesült a gyerekkori álma, megvette élete első motorját.

„Azt, hogy ez az álmom csak kicsit később vált valóra, nem fiatalabb koromban, egyáltalán nem bánom. Azt gondolom, nem baj, hogy benőtt a fejem lágya. Így talán körültekintőbben, biztonságosabban veszek részt immár a saját gépemmel a forgalomban” – árulta el lelkesen a sikeres énekes, aki számára a motorozás jóval több, mint közlekedés. Inkább egy külön világ, amelynek saját ritmusa és szabályai vannak.

Vérbeli motorossá vált a Megasztár győztese (Fotó: Gudics Máté)

Új klippel rukkolt elő Gudics Máté

A szabadság és a rock and roll hangulat a zenéjében is visszaköszön. Nemrég jelent meg legújabb videóklipje „Ez a vihar” címmel.

„Ez a dal egy dalszerzőtáborban készült, ha jól emlékszem, már egy éve. Már akkor is nagyon izgalmas volt hallani, hogyan keveredik a mai hangszerelés és a mai trend a rock and roll-énekléssel. Azt gondolom, hogy egy igazi rádiós slágert sikerült összerakni, ami minden műfajt kedvelő szívéhez közel állhat” – mesélte a Megasztár korábbi győztese. A klipforgatás során egy számára teljesen új technológiával is találkozott: most először dolgozott greenbox környezetben, ami külön izgalmat adott a felvételnek.

„Még soha nem voltam greenboxos klipfelvételen. Nagyon vártam, hogy hogyan fog kinézni a klip, milyen hátteret kapok, mi lesz a sztori. A greenboxról nekem egyébként a Mátrix jutott eszembe − talán az volt az első film, amelyről konkrétan tudtuk anno, hogy rengeteg rész ilyen technológiával készült.”