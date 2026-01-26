RETRO RÁDIÓ

Vastapsot kapott Gudics Máté ezért a nyitányért - Videó

Itt nézheted vissza, ha lemaradtál! Gudics Máté nyitotta a kecskeméti Háborúellenes Gyűlését, nem is akárhogy.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.26. 15:35
Háborúellenes Gyűlés István a király Gudics Máté

Az István, a király musical egyik legismertebb dala a Szállj fel, szabad madár című dallal nyitotta a Háborúellenes Gyűlést Gudics Máté Kecskeméten.

Kevesen tudjátok, de én is Felcsúton nőttem fel. Ma viszont biztos vagyok benne, hogy egy másik felcsúti miatt vagytok itt

– mondta akkor a Megasztár egykori győztese.
 

