Vastapsot kapott Gudics Máté ezért a nyitányért - Videó
Itt nézheted vissza, ha lemaradtál! Gudics Máté nyitotta a kecskeméti Háborúellenes Gyűlését, nem is akárhogy.
Az István, a király musical egyik legismertebb dala a Szállj fel, szabad madár című dallal nyitotta a Háborúellenes Gyűlést Gudics Máté Kecskeméten.
Kevesen tudjátok, de én is Felcsúton nőttem fel. Ma viszont biztos vagyok benne, hogy egy másik felcsúti miatt vagytok itt
– mondta akkor a Megasztár egykori győztese.
