Kristen Wiig betekintést engedett kaliforniai álomotthonába

Kristen Wiig amerikai színésznő látványos házában négy hálószoba és ugyanennyi fürdőszoba található. A főépületben ebből három szoba kapott helyet, a kertben pedig egy különálló egy hálószobás vendégház áll rendelkezésre. A vörös téglafalak és a sötétszürke, hatalmas ablakkeretek kombinációjából született, egyedi és elragadó ház nyitott alaprajzú, így természetes fényben gazdag. A fa és tégla együttes alkalmazása elegáns, mégis modern atmoszférát teremt. A Hot! magazin legfrissebb számában betekintést nyerhetsz a hollywoodi színésznő otthonába.

Kristen Wiig otthona egyszerűen lélegzetelállító

Kristen Wiig Pasadena ­városában él

A lenyűgöző ingatlan a Case Study Houses korszak stílusjegyeit viseli magán. Jellemzőek rá a tiszta vonalak, valamint a külső-belső terek közötti folyamatos kapcsolat.

A nappali éke a mélykék kanapé

A szobát a sötét tónusú, egyedi beépített könyvespolcok uralják, kontrasztot teremtve a mélykék bársonykanapéval.

A beépített szekrénysor megtöri a szoba egyhangúságát

A teljes falat egy feketére festett beépített szekrénysor borítja, benne két ablakos ülőfülkével.

A főzés itt minden képzeletet felülmúló élvezetet nyújt

A helyiség központi eleme a fehér alapon szürke erezetű márványlappal fedett konyhasziget.

A helyiség fényben gazdag

Az ablakfalak rengeteg természetes fényt engednek be miközben úgy keretezik a kertet, mintha az egy festmény lenne.