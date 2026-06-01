Kristen Wiig betekintést engedett kaliforniai álomotthonába
Az amerikai színésznő nemcsak a képernyőn, hanem a lakberendezésben is imádja az egyedi, karakteres megoldásokat. Betekintettünk Kristen Wiig lenyűgöző birtokára, ahol a dizájn és a funkció tökéletes egyensúlyba kerül.
Kristen Wiig amerikai színésznő látványos házában négy hálószoba és ugyanennyi fürdőszoba található. A főépületben ebből három szoba kapott helyet, a kertben pedig egy különálló egy hálószobás vendégház áll rendelkezésre. A vörös téglafalak és a sötétszürke, hatalmas ablakkeretek kombinációjából született, egyedi és elragadó ház nyitott alaprajzú, így természetes fényben gazdag. A fa és tégla együttes alkalmazása elegáns, mégis modern atmoszférát teremt. A Hot! magazin legfrissebb számában betekintést nyerhetsz a hollywoodi színésznő otthonába.
Kristen Wiig Pasadena városában él
A lenyűgöző ingatlan a Case Study Houses korszak stílusjegyeit viseli magán. Jellemzőek rá a tiszta vonalak, valamint a külső-belső terek közötti folyamatos kapcsolat.
A szobát a sötét tónusú, egyedi beépített könyvespolcok uralják, kontrasztot teremtve a mélykék bársonykanapéval.
A teljes falat egy feketére festett beépített szekrénysor borítja, benne két ablakos ülőfülkével.
A helyiség központi eleme a fehér alapon szürke erezetű márványlappal fedett konyhasziget.
Az ablakfalak rengeteg természetes fényt engednek be miközben úgy keretezik a kertet, mintha az egy festmény lenne.
