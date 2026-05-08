Ezzel a hollywoodi sztárral a legnehezebb együtt dolgozni

A díjnyertes hollywoodi színész közel 50 éve mozog a szakmában. A We Might Be Drunk podcastban műsorában elárulta, hogy kik azok a színészek, akikkel a közös munka rettenetes.

A podcast műsor vezetői Mark Normand és Sam Morril hamar a 76 éves színésznek szegezték a kérdést:

„Meg kell kérdeznünk, melyik színészeket utálod igazán?” - kérdezte Normand nyersen, majd felsorolt egy listát híres nevekből, köztük Tommy Lee Jones-t, akivel Macy 1994-ben Az ügyfél című jogi thrillerben játszott együtt.

William H. Macy diplomáciai, de sokatmondó választ adott: „Kemény volt.” Azonban nem árult el mindent, hozzátéve: „Nem adok ki semmilyen titkot.”

Ezután a színész utalni kezdett egy sokkal szélesebb körű frusztrációra a hollywoodi sztárokkal kapcsolatban, akik arról híresek, hogy a kulisszák mögött megkeserítik a forgatásokat.

Tudjátok, rengeteg olyan színész van odakint, akik sok emberek életét keserítik meg, és mégsem vonják őket felelősségre ezért, és ez felbosszant

- mondta William H. Macy.

A műsorvezetők ezután Jim Carrey-ről szóló pletykákról kezdték el kérdezi, akiről karrierje különböző szakaszaiban régóta suttogják, hogy a forgatásokon nehezen kezelhető. Macy bevallotta, hogy soha nem dolgoztak együtt a kanadai származású színésszel, de elismerte, hogy nagyon kemény tud lenni.

Azonban nem William H. Macy az egyetlen, aki azt állította az Ace Ventura sztárjáról, hogy nehéz vele a közös munka. Az 1999-es Andy Kaufman-életrajzi film, az Ember a Holdon forgatása során Jim Carrey végig a szerepében maradt, és nem volt hajlandó elfogadni a rendező, Miloš Forman utasításait, de bohóckodásával és vad viselkedésével szüntelenül provokálta a produkció többi szereplőjét - számolt be róla a Metro.