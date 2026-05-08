RETRO RÁDIÓ

Ezzel a hollywoodi sztárral a legnehezebb együtt dolgozni

Az Emmy-díjas színész, William H. Macy lerántotta a leplet. Elárulta, melyik Hollywoodi csillaggal a legnehezebb a munka.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.05.08. 11:30
színész hollywood munka

A díjnyertes hollywoodi színész közel 50 éve mozog a szakmában. A We Might Be Drunk podcastban műsorában elárulta, hogy kik azok a színészek, akikkel a közös munka rettenetes.

Megkeseríti a stáb munkáját ez a népszerű hollywoodi színész
Megkeseríti a stáb munkáját ez a népszerű hollywoodi színész Fotó: Pexrels

Ez a hollywoodi sztár keseríti meg a forgatásokat

A podcast műsor vezetői Mark Normand és Sam Morril hamar a 76 éves színésznek szegezték a kérdést: 

„Meg kell kérdeznünk, melyik színészeket utálod igazán?” - kérdezte Normand nyersen, majd felsorolt egy listát híres nevekből, köztük Tommy Lee Jones-t, akivel Macy 1994-ben Az ügyfél című jogi thrillerben játszott együtt.

William H. Macy diplomáciai, de sokatmondó választ adott: „Kemény volt.” Azonban nem árult el mindent, hozzátéve: „Nem adok ki semmilyen titkot.”

Ezután a színész utalni kezdett egy sokkal szélesebb körű frusztrációra a hollywoodi sztárokkal kapcsolatban, akik arról híresek, hogy a kulisszák mögött megkeserítik a forgatásokat. 

Tudjátok, rengeteg olyan színész van odakint, akik sok emberek életét keserítik meg, és mégsem vonják őket felelősségre ezért, és ez felbosszant

- mondta William H. Macy.

A műsorvezetők ezután Jim Carrey-ről szóló pletykákról kezdték el kérdezi, akiről karrierje különböző szakaszaiban régóta suttogják, hogy a forgatásokon nehezen kezelhető. Macy bevallotta, hogy soha nem dolgoztak együtt a kanadai származású színésszel, de elismerte, hogy nagyon kemény tud lenni.

Azonban nem William H. Macy az egyetlen, aki azt állította az Ace Ventura sztárjáról, hogy nehéz vele a közös munka. Az 1999-es Andy Kaufman-életrajzi film, az Ember a Holdon forgatása során Jim Carrey végig a szerepében maradt, és nem volt hajlandó elfogadni a rendező, Miloš Forman utasításait, de bohóckodásával és vad viselkedésével szüntelenül provokálta a produkció többi szereplőjét - számolt be róla a Metro.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu