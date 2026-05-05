Felismered? Így néz ki most a Star Wars sztárja
Jake Lloyd keltette életre a fiatal Anakin Skywalkert az 1999-es Star Wars I. rész – Baljós árnyak című moziban. A 37 éves egykori színész édesanyja szomorú híreket osztott meg az életéről.
Annak ellenére, hogy a reflektorfényen kívül él, úgy tűnik, hogy Jake Lloyd kapcsolatban maradt egyik Star Wars-beli társával, mivel az év elején Daniel Logan színész mellett fotózták le. A fotót Daniel Logan osztotta meg az Instagram-oldalán. Daniel Logan a fiatal Boba Fettet alakította mind a Star Wars II. rész – A klónok támadása, illetve a Star Wars: A klónok háborúja című filmekben, ami azt jelenti, hogy ő és Jake Lloyd soha nem játszott együtt egyetlen jelenetben sem.
Mi történt Jake Lloyddal?
Miután a fiatal Anakin szerepében megjelent a képernyőn, Lloyd nehezen tudott alkalmazkodni a hírnévhez, és 2012-ben elárulta, hogy az iskolában zaklatták a szerepe miatt. Hollywood utáni életét azóta jogi és mentális egészségügyi problémák jellemzik, a sztárt végül 2008-ban paranoid skizofréniával diagnosztizálták.
„A többi gyerek nagyon gonosz volt velem. Valahányszor megláttak, a fénykard hangját utánozták. Teljesen őrült volt. Az egész iskolai életem egy igazi pokol volt” – nyilatkozta korábban az iskolai éveiről.
2024-ben édesanyja, Lisa Lloyd elárulta, hogy fiát egy pszichiátriai rehabilitációs intézetbe szállították, miután az előző évben pszichotikus rohamot kapott. Állítólag összesen 18 hónapot töltött bentlakásos kezelésen. 2025 januárjában Lloyd ritka interjút adott a médiának, amelyben Clayton Sandell újságírónak elmondta, hogy a kezelés után újra elkezdte jól érezni magát.
Édesanyja korábban elmondta, nem gondolja, hogy fia negatív élményei vezettek volna mentális betegségéhez, és elmagyarázta, hogy apja családjában már korábban is előfordultak ilyen esetek – számolt be róla a LADBible.
Visszautasítva azokat a pletykákat, miszerint a Star Wars I. rész – Baljós árnyak című filmre érkező rajongói negatív visszhang volt a felelős Jake döntéséért, hogy felhagy a színészkedéssel. Lisa így folytatta:
„Megvédtem őt a negatív visszhangtól. Ő csak kint biciklizett, a barátaival játszott. Nem tudott róla. Nem érdekelte. Mindenki olyan nagy ügyet csinál ebből. És ez elég bosszantó számomra, mert Jake még kisgyerek volt, amikor a film kijött, és ő nem igazán érezte ezeket a dolgokat, mert nem engedtem, hogy internetezzen.”
