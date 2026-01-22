Felmered őket? Így néznek ki most a Star Wars gyerekszínészei

Újra találkozott a Star Wars két egykori gyerekszínésze, a meghitt pillanatot pedig az Instagram-oldalukon is megosztották. Sok rajongó első pillantásra fel sem ismerné a ma már felnőtt férfiakat, hiszen kevesen tudják, hogy annak idején ők formálták meg a legendás jedik gyerekkori változatát.

Már felnőttek a Star Wars gyerekszínészei – Fotó: Shutterstock

Rá se lehet ismerni a Star Wars sztárjaira

Jake Lloyd, a Star Wars egykori színésze ritka nyilvános megjelenést tett az Instagramon. A férfi játszotta a fiatal Anakin Skywalkert, amikor 9 éves volt az 1999-es Star Wars: I. rész – Baljós árnyak című filmben.

Daniel Logan, aki gyerekszínészként szerepet játszott a Csillagok háborúja előzményfilmjeiben, név szerint a fiatal Boba Fettet alakította a 2002-es Star Wars: II. rész – A klónok támadása című filmben.

Daniel Logan január 18-án, vasárnap megosztott egy képet Lloyddal. A 38 éves Logan békejelet és mosolyt villantott a kamerába, miközben a 36 éves Lloyd mellett ült egy étteremben.

Csak egy napot töltöttem a testvéremmel

– írta Logan az Instagramon a fotó mellé.

A Logannel közös fotó egy évvel azután látott napvilágot, hogy Clayton Sandell író 2025. január 1-jén ritka interjút közölt Lloyddal. Az egykori gyereksztárt skizofréniával diagnosztizálták, és a betegségével küzdő férfi csak ritkán vállal megszólalást a nyilvánosság előtt.

Lloyd édesanyja 2015-ben a TMZ-nek elmondta, hogy fiánál skizofréniát diagnosztizáltak, és 19 éves korában kezdtek mutatkozni a tünetek. A színésznek emellett összetűzései voltak a törvénnyel, többek között 2023 májusában letartóztatták, miután egy háromsávos út közepén leállította autóját.

Bár Lloyd nem vesz részt rajongói találkozókon, tavaly azt nyilatkozta, hogy a rajongókkal való találkozás számára terápiás hatású, és nagyon élvezi, ha valaki felismeri az utcán – írja a People.