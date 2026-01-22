RETRO RÁDIÓ

Felmered őket? Így néznek ki most a Star Wars gyerekszínészei

Ritka, közös képpel lepték meg a rajongókat a volt gyerekszínészek.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.22. 18:30
Csillagok háború gyerekszínész Star Wars

Újra találkozott a Star Wars két egykori gyerekszínésze, a meghitt pillanatot pedig az Instagram-oldalukon is megosztották. Sok rajongó első pillantásra fel sem ismerné a ma már felnőtt férfiakat, hiszen kevesen tudják, hogy annak idején ők formálták meg a legendás jedik gyerekkori változatát.

Rá se lehet ismerni a Star Wars sztárjaira
Már felnőttek a Star Wars gyerekszínészei – Fotó: Shutterstock

Rá se lehet ismerni a Star Wars sztárjaira

Jake Lloyd, a Star Wars egykori színésze ritka nyilvános megjelenést tett az Instagramon. A férfi játszotta a fiatal Anakin Skywalkert, amikor 9 éves volt az 1999-es Star Wars: I. rész – Baljós árnyak című filmben.

Daniel Logan, aki gyerekszínészként szerepet játszott a Csillagok háborúja előzményfilmjeiben, név szerint a fiatal Boba Fettet alakította a 2002-es Star Wars: II. rész – A klónok támadása című filmben.

Daniel Logan január 18-án, vasárnap megosztott egy képet Lloyddal. A 38 éves Logan békejelet és mosolyt villantott a kamerába, miközben a 36 éves Lloyd mellett ült egy étteremben.

Csak egy napot töltöttem a testvéremmel

– írta Logan az Instagramon a fotó mellé.

A Logannel közös fotó egy évvel azután látott napvilágot, hogy Clayton Sandell író 2025. január 1-jén ritka interjút közölt Lloyddal. Az egykori gyereksztárt skizofréniával diagnosztizálták, és a betegségével küzdő férfi csak ritkán vállal megszólalást a nyilvánosság előtt.

Lloyd édesanyja 2015-ben a TMZ-nek elmondta, hogy fiánál skizofréniát diagnosztizáltak, és 19 éves korában kezdtek mutatkozni a tünetek. A színésznek emellett összetűzései voltak a törvénnyel, többek között 2023 májusában letartóztatták, miután egy háromsávos út közepén leállította autóját.

Bár Lloyd nem vesz részt rajongói találkozókon, tavaly azt nyilatkozta, hogy a rajongókkal való találkozás számára terápiás hatású, és nagyon élvezi, ha valaki felismeri az utcán – írja a People.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu