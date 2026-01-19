Palik László kitálalt: Ezt gondolja a TV2-ről

Palik László neve hosszú évtizedek óta összeforrt a magyar televíziózással, és bár a médiavilág az elmúlt években gyökeresen átalakult, ő továbbra is határozottan hisz a klasszikus képernyő erejében. Tapasztalata nemcsak a stúdiófalak közül, hanem az online térből is fakad, így pontos rálátása van arra, hogyan változott a tartalomfogyasztás, és mi az, ami még mindig összetartja a nézőket. A Metropolnak adott interjújában Palik László azokra is kitért, akik büszkén hangoztatják, hogy egyáltalán nem néznek televíziót.

Palik László televíziós karrierje bővelkedik a felejthetetlen pillanatokban (Fotó: hot! magazin)

Palik László nem kertelt: Ezt gondolja ma a tévézésről

„A televíziózásnak komoly létjogosultsága van még mindig, és ezt hittel hiszem. Annak ellenére mondom ezt, hogy az elmúlt öt évben belekóstoltam az online tartalomgyártásba is” – fogalmazott Palik, aki szerint a két világ nem egymás ellensége. Úgy látja, Magyarország kifejezetten erős pozícióban van ezen a téren.

Rendkívül magas szintűnek tartom Magyarországon a televíziózást. Csodálatosnak tartom, hogy van két nagy csatorna, amely komoly versenyben van egymással

– árulta el. Szerinte az ország méretéhez képest különösen figyelemre méltó, hogy világszínvonalú műsorok születnek, és nemzetközileg is bizonyított formátumok kerülnek képernyőre.

Szárnyal a TV2

Palik büszkén említette azokat a produkciókat, amelyek itthon is hatalmas sikert arattak: „Olyan világsikerű formátumokat ültettünk át sikeresen, mint a Legyen Ön is milliomos, az Exatlon vagy az Ázsia Expressz”. Ugyanakkor nem tagadja, hogy az online platformok új színt vittek a médiába: „Használjuk még a tévét, miközben felnőtt mellette az online világ, ami csak színesebbé teszi”– fejtette ki.

A tévézés örök

A televíziózás mögötti munkáról szenvedélyesen beszél, és nem titkolja, szerinte ez a szakma nem mindenkinek való. „Gyönyörű szakma, azoknak ajánlanám, akik szenvedéllyel tudnak beleszeretni. Ehhez a mesterséghez ugyanis elengedhetelen a szenvedély” – mondta, majd hangsúlyozta: ez csapatmunka, ahol az összhang mindennél fontosabb. Végül egy ikonikus példával utalt a tévénézés örök igazságaira is: „Divat azt mondani, hogy nem nézünk tévét, de valójában annak idején is mindenki tudta, hogy Taki bácsival és Anitával mi a helyzet”. Palik szerint ez ma sincs másként – legfeljebb máshol nézzük, de ugyanúgy együtt.