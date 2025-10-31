„Jaj, Istenem!” – Dráma a TV2 stúdiójában, elúszott ötmillió forint

Nagy sikerrel fut a Legyen Ön is milliomos! újabb évada, és nincs híján izgalmakkal. A csütörtöki adásban erre a kérdésre kellett volna megadni a helyes választ 10 millió forintért:

A Legyen Ön is milliomos! játékosának még ötmilliót ért volna, ha tudja a választ (Fotó: TV2)

Az október 30-án adásba kerülő részben Annának még két segítsége volt. Az ember tragédiájával képben volt, de nem annyira, hogy tudta volna a helyes választ. Kénytelen volt felhasználni az egyik segítséget, a testvérét hívták telefonon.

Ötmilliót vitt haza a Legyen Ön is milliomos! játékosa

Anna úgy döntött, hogy nem tippel magától. „Nem vállalnék egy teljesen értelmetlen tippelést. Telefonos segítőimben nagyon bízom. Hívjuk a tesómat, mégiscsak bölcsész!” – közölte.

A telefonon felhívott Dóra annyit tudott mindössze mondani 30 másodperc alatt, hogy „még egyszer mondd”, majd a legvégén annyit nyögött, hogy „jaj, Istenem!” Palik László, akivel kicsit korábban egy női játákosa flörtölt, azzal vigasztalta, hogy nem könnyű a kérdés, de 10 millióról van szó, így ez érthető.

„Nem akarok rossz döntést hozni, szeretnék megállni” – jelentette be a játékos, aki ezzel ötmillió forintot nyert. Ez persze nem kis összeg, láthatóan örült is neki.

A műsor ősszel, október 20-án tért vissza a képernyőre. „A Legyen Ön is milliomos! számomra mindig többről szólt, mint puszta kérdésekről és válaszokról. Ez a műsor olyan ritka alkalom, amikor a tudás, a kíváncsiság és az emberi történetek találkoznak.”

Jó látni, hogy itt nem feltétlenül csak a versengésé a főszerep, hanem az együtt gondolkodásé, a biztatásé, és ez az a fajta szórakozás, ami mellett az ember jól érzi magát, akár játékosként, akár nézőként.

„Öröm egy olyan műsort alkotni, ahol a feszültség izgalmas, de sosem kellemetlen – és ahol mindenki egy kicsit gazdagabban távozik, akár pénzzel, akár élménnyel” – fogalmazta meg gondolatait a műsor kapcsán Palik László.

