Elolvadsz Krausz Gábor és Mikes Anna szerelmes fotójától

Mikes Anna és Krausz Gábor már december végén jártak ugyan egy síparadicsomba, de nem bírták ki és ismét utazásra adták a fejüket. Mikes Anna a közösségi oldalán osztotta meg a rajongóikkal, hogy ismét elmentek síelni, ahonnan több fotóval is betekintést engedett a magánéletükbe.

Mikes Anna és Krausz Gábor / Fotó: Havran Zoltán

Van síruhában is szexin pózoló képe, de van szerelmével, Krausz Gáborral is közös fotójuk. Utóbbival megint megolvasztották a rajongók szívét. A profi táncos egyébként imádja a sportokat, egyik kedvence pedig a síelés.

„Síelős rovatom. Évszaknak megfelelő családi [email protected] ”

- írta legfrissebb bejegyzésében Mikes Anna.

