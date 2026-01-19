RETRO RÁDIÓ

Elolvadsz Krausz Gábor és Mikes Anna szerelmes fotójától

Szezonálisan szeretnek kimozdulni. Cuki családi nyaralásról adott hírt Mikes Anna.

Szerző: K. C.
Létrehozva: 2026.01.19. 11:30
Mikes Anna és Krausz Gábor már december végén jártak ugyan egy síparadicsomba, de nem bírták ki és ismét utazásra adták a fejüket. Mikes Anna a közösségi oldalán osztotta meg a rajongóikkal, hogy ismét elmentek síelni, ahonnan több fotóval is betekintést engedett a magánéletükbe. 

Mikes Anna és Krausz Gábor
Van síruhában is szexin pózoló képe, de van szerelmével, Krausz Gáborral is közös fotójuk. Utóbbival megint megolvasztották a rajongók szívét. A profi táncos egyébként imádja a sportokat, egyik kedvence pedig a síelés. 

„Síelős rovatom. Évszaknak megfelelő családi [email protected]

- írta legfrissebb bejegyzésében Mikes Anna. 

