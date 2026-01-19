Elolvadsz Krausz Gábor és Mikes Anna szerelmes fotójától
Szezonálisan szeretnek kimozdulni. Cuki családi nyaralásról adott hírt Mikes Anna.
Mikes Anna és Krausz Gábor már december végén jártak ugyan egy síparadicsomba, de nem bírták ki és ismét utazásra adták a fejüket. Mikes Anna a közösségi oldalán osztotta meg a rajongóikkal, hogy ismét elmentek síelni, ahonnan több fotóval is betekintést engedett a magánéletükbe.
Van síruhában is szexin pózoló képe, de van szerelmével, Krausz Gáborral is közös fotójuk. Utóbbival megint megolvasztották a rajongók szívét. A profi táncos egyébként imádja a sportokat, egyik kedvence pedig a síelés.
„Síelős rovatom. Évszaknak megfelelő családi [email protected] ”
- írta legfrissebb bejegyzésében Mikes Anna.
Mikes Anna és Krausz Gábor szerelmes fotójához lapozz párat
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre