Romantikusan bújt össze Krausz Gábor és Mikes Anna - Fotó

A karácsonyi időszakra hangolódás minden családban egy különleges pillanat, és a legújabb közös fotóval Mikes Anna és Krausz Gábor igazi családi melegségről tanúskodik. A friss posztjuk egy összebújós képen örökíti meg őket, miközben egy síparadicsomban pihennek Ausztria festői táján.

Krausz Gábor és Mikes Anna / Fotó: Havran Zoltán

Fura dolgokkal hangolódunk a Karácsonyra... Snowboard, síelés, egy kis hüttezés. De így van egyben a család, ez a mi dinamikánk…

– olvashatjuk a megható üzenetet.

A csapat tehát nemcsak a havas hegyek között találja meg a boldogságot, hanem a közös pillanatokban is. Az összebújós képen a szeretet, a családi kötelékek és a közösen megélt kalandok mind-mind ott ragyognak. A színes fotó mintha azt mondaná: még a legnagyobb hegycsúcsok, a legnagyobb tempóban száguldó síelés sem érhet fel a család összetartó erejével.

Íme Krausz Gáborék összebújós fotója