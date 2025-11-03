Mikes Anna és Krausz Gábor forró ölelésébe belepirulsz - Fotó
Nem is lehetnének szerelmesebbek. Esküvőjük után is izzik Mikes Anna és Krausz Gábor között a levegő.
Szinte még meg sem szoktuk, hogy Krausz Gábor és Mikes Anna összeházasodtak egy fergeteges álomesküvőn, az álompár már másodszorra is kimondta az igent. Miután hazaértek az álomba illő Seychelle-szigetekről, ahol a mézes heteiket töltötték, szinte azonnal a második esküvőjükről kezdtek beszélni, amit a hófehér homokos óceánparton meg is tartottak.
Mintha az ég is egymásnak teremtette volna Mikes Annát és Krausz Gábort. Az álompár között már a Dancing with the Stars műsorában is szikrázott a levegő, ami azóta is jelen van. Nemrég a Magyar Táncsport Szakszövetség 40. évfordulójának Bálján vettek részt. Mikes Anna és Krausz Gábor egyaránt elegáns ruhába öltöztették a testüket, de a lelkük is ragyogott. Legalábbis erről árulkodik közös szerelmes fotójuk, amin szorosan egymáshoz simulva ölelik egymást a vörös szőnyegen.
Íme Krausz Gábor és Mikes Anna közös szerelmes fotója
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre