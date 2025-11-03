RETRO RÁDIÓ

Mikes Anna és Krausz Gábor forró ölelésébe belepirulsz - Fotó

Nem is lehetnének szerelmesebbek. Esküvőjük után is izzik Mikes Anna és Krausz Gábor között a levegő.

Szerző: K. C.
Létrehozva: 2025.11.03. 16:00
Dancing with the Stars Krausz Gábor Mikes Anna

Szinte még meg sem szoktuk, hogy Krausz Gábor és Mikes Anna összeházasodtak egy fergeteges álomesküvőn, az álompár már másodszorra is kimondta az igent. Miután hazaértek az álomba illő Seychelle-szigetekről, ahol a mézes heteiket töltötték, szinte azonnal a második esküvőjükről kezdtek beszélni, amit a hófehér homokos óceánparton meg is tartottak. 

Mintha az ég is egymásnak teremtette volna Mikes Annát és Krausz Gábort. Az álompár között már a Dancing with the Stars műsorában is szikrázott a levegő, ami azóta is jelen van. Nemrég a Magyar Táncsport Szakszövetség 40. évfordulójának Bálján vettek részt. Mikes Anna és Krausz Gábor egyaránt elegáns ruhába öltöztették a testüket, de a lelkük is ragyogott. Legalábbis erről árulkodik közös szerelmes fotójuk, amin szorosan egymáshoz simulva ölelik egymást a vörös szőnyegen. 

Íme Krausz Gábor és Mikes Anna közös szerelmes fotója
 

