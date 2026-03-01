RETRO RÁDIÓ

Sokk és könnyek a stúdióban: ők lettek a Nagy Duett kiesői

A Nagy Duett kiesői komoly érzelmeket váltottak ki.

Megosztás
Szerző: K. C.
Létrehozva: 2026.03.01. 22:46
szavazat tv2 A Nagy Duett kieső

A TV2 vasárnap esti harmadik élő adásban folytatódott a műsor, ahol a zsűri és a közönség szavazatai alapján alakult ki a végső sorrend. A Nagy Duett kiesői mellett az is kiderült, kik ünnepelhettek biztos továbbjutóként, és kiknek kellett remegő lábakkal várniuk az ítéletet.

Ők estek ki a Nagy Duett harmadik adásában
Ők estek ki a Nagy Duett harmadik adásában / Fotó: MATE KRISZTIAN

A Nagy Duett kiesői: ki jutott tovább?

A nap győztese Curtis és Judie  lett, 

míg a biztos továbbjutók között elhangzott Schobert Norbi Jr és Lengyel Johanna, Komonyi Zsuzsi és Fekete Pákó, Vastag Csaba és Domján Evelin és Gesztesi Panka és Kovács Áron neve is. A mezőny rendkívül erős volt, így minden döntés fokozott feszültséget hozott.

Zsűridöntés a végjátékban

A zsűri szavazata végül Peter Srámek és Gáspár Bea számára hozott megkönnyebbülést, így ők folytathatták a versenyt.

A vasárnap esti adás végén végül Gallus Niki és Gajdos Tamás párosa távozott a versenyből.


 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu