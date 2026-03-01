Sokk és könnyek a stúdióban: ők lettek a Nagy Duett kiesői

A TV2 vasárnap esti harmadik élő adásban folytatódott a műsor, ahol a zsűri és a közönség szavazatai alapján alakult ki a végső sorrend. A Nagy Duett kiesői mellett az is kiderült, kik ünnepelhettek biztos továbbjutóként, és kiknek kellett remegő lábakkal várniuk az ítéletet.

Ők estek ki a Nagy Duett harmadik adásában / Fotó: MATE KRISZTIAN

A Nagy Duett kiesői: ki jutott tovább?

A nap győztese Curtis és Judie lett,

míg a biztos továbbjutók között elhangzott Schobert Norbi Jr és Lengyel Johanna, Komonyi Zsuzsi és Fekete Pákó, Vastag Csaba és Domján Evelin és Gesztesi Panka és Kovács Áron neve is. A mezőny rendkívül erős volt, így minden döntés fokozott feszültséget hozott.

Zsűridöntés a végjátékban

A zsűri szavazata végül Peter Srámek és Gáspár Bea számára hozott megkönnyebbülést, így ők folytathatták a versenyt.

A vasárnap esti adás végén végül Gallus Niki és Gajdos Tamás párosa távozott a versenyből.



