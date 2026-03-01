Liptai Claudia rászólt a zsűrire: "Verekedjetek össze!"

Liptai Claudia meglepő cselekedetre biztatta a Nagy Duett zsűritagjait egy kisebb vita során, miután Gáspár Bea és Peter Srámek produkcióját értékelték ki. Lékai-Kiss Ramóna és Stohl András egy kicsit eltérő szemmel látták a produkciót.

Liptai Claudia nem volt rest, és verekedésre bíztatta a zsűritagokat

Fotó: Mediaworks

Liptai Claudia: „Verekedjetek össze”

Elképesztő hatékonysággal őrizték meg méltóságuk 2 százalékát Kasza Tibi szerint Gáspár Bea és partnere Peter Srámek a Nagy Duett produkciója után. Ezúttal a TNT – Kicsi Gesztenye című dalát adták elő, mesefilmeket megidéző környezetben, ahol Bea asszony két copfban, kantáros rózsaszín nadrágban és szeplőkkel az arcán kislányként, míg mestere Peter Srámek gesztenyeként lépett a színpadra. Maga a produkció elképesztően cukira sikeredett, ami a zsűritagok szívét is azonnal ellopta.

Kasza Tibi megdicsérte Gáspár Beát, mert hallani, hogy jó a hangképzése. A meglepő vélemény ezután érkezett, ugyanis Kasza Tibi egy kicsit elvesztette a realitás érzékét, mint mondja kicsit ködös lett számára az egész. Stohl Andrásnak leginkább az tetszett a produkcióban, hogy látta Bea asszonyt kislányként, aki később rákontrázott, hogy ő nagyon nem ilyen volt az óvodában. Mint mondja mindig is fiús haja volt, az anyukája a hosszú hajról úgy vélte, hogy sok a gond vele, így megmaradtak a rövid stílusnál. És a fiús frizurához fiús viselkedés dukált.

Lékai-Kiss Ramóna is megdicsérte a produkciót, azonban negatív kritikával is élt, ugyanis ahogy mondta, tudja hogy milyen is valójában Bea, ha épp nem Győzikét kell fenyítenie.

Mintha visszafognád. Tudom, hogy ez nem a rock and rollról szól, de én ismerem a te lágy oldaladat és tudom, hogy milyen vagy, amikor nem a Győzit fegyelmezed, és nem jön ki belőled, amilyen te igazából vagy

Stohl András félbeszakította egy másodperc erejéig Ramit, mondván, hogy ő meg pont az ellentettjét látta a produkcióban, mire Liptai Claudia lágy hangon csak annyit mondott:

Verekedjetek össze

Természetesen nagy nevetés tört ki a stúdióban a műsorvezető kommentje után, majd tovább folytatták Gáspár Bea és Péter Srámek produkciójának értékelését.