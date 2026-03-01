Till Attila beszólt a Nagy Duett zsűritagjának, hogy jól figyeljen arra, hogyan értékeli a produkciót. Horváth Tominak pedig akadt erre egy frappáns válasza, ami végül megteremtette a TV2 stúdiójának hangulatát.

Till Attila keményen beszólt Horváth Tominak a Nagy Duettben

Fotó: Markovics Gábor / hot! magazin/Markovics Gábor

Till Attila vs Horváth Tomi a Nagy Duett színpadán

Egészen a középkorig repítették vissza a nézőket, a közönséget és a zsűritagokat Gajdos Tamás és Mestere, Gallusz Niki. Produkciójuk elején Tamás középkori papként lépett a színpadra, majd őt és a középkori társait egy, az univerzumból megjelenő féreglyuk azonnal beszippantotta és Gallusz Niki modern köreibe repítette. S nagyon úgy tűnt, hogy Tamás sebesülése nem igazán nehezítette a produkciót, ügyesen helyt állt az egykori atléta.

Az értékelést Stohl András kezdte, aki, bár nehezen szóhoz jutott, a produkció dalának egy részletét olvasta fel, mondván, hogy az a két sor mindent elárult a performanszról.

Látom rosszul esik most a hangom. Én megpróbáltam másként, de nem tudom.

Gajdos Tamás viszont tudta, és meg is jegyezte még az élő adásra való felkészülés során, hogy ezt a részt valamelyik zsűritag majd kifoglya emelni. Úgy tűnik nem tévedtek a megérzései. S ha már ennyire jók a megérzései, Stohl András viccesen megkérdezte, hogy Gajdos Tamás szerint mit fog Horváth Tomi válaszolni. Csak a válasz nem az atlétától érkezett, hanem mesterétől, Gallusz Nikitől, aki szerint Tomi Niki tangáját irigyelte meg. Till Attila műsorvezető pedig ezen alkalmat megragadva, "megfenyegette” Horváth Tomit:

Tomi, hasonló ruhában voltak az emberek a színpadon, mint ami rajtad van, azért legyen szíved!

Bár a zsűritag elnevette magát, hiszen tényleg hasonló ruházatban ült a zsűriasztalnál, de azért csak nem hagyta magát, és visszaszólt:

Te mekkora szemét vagy! Hogy mondhatsz te ilyet?

- természetesen nevetve, tele humorral, ahogyan az a Nagy Duett adásai alatt már megszokottá vált.