RETRO RÁDIÓ

Till Attila keményen beszólt Horváth Tominak a Nagy Duettben

Konfliktusok mindig voltak és lesznek is. Till Attila is elindított egyet a Nagy Duett színpadán.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.01. 22:10
Nagy Duett Till Attila Horváth Tomi

Till Attila beszólt a Nagy Duett zsűritagjának, hogy jól figyeljen arra, hogyan értékeli a produkciót. Horváth Tominak pedig akadt erre egy frappáns válasza, ami végül megteremtette a TV2 stúdiójának hangulatát.

Till Attila keményen beszólt Horváth Tominak a Nagy Duettben
Till Attila keményen beszólt Horváth Tominak a Nagy Duettben
Fotó: Markovics Gábor / hot! magazin/Markovics Gábor

Till Attila vs Horváth Tomi a Nagy Duett színpadán

Egészen a középkorig repítették vissza a nézőket, a közönséget és a zsűritagokat Gajdos Tamás és Mestere, Gallusz Niki. Produkciójuk elején Tamás középkori papként lépett a színpadra, majd őt és a középkori társait egy, az univerzumból megjelenő féreglyuk azonnal beszippantotta és Gallusz Niki modern köreibe repítette. S nagyon úgy tűnt, hogy Tamás sebesülése nem igazán nehezítette a produkciót, ügyesen helyt állt az egykori atléta. 

Az értékelést Stohl András kezdte, aki, bár nehezen szóhoz jutott, a produkció dalának egy részletét olvasta fel, mondván, hogy az a két sor mindent elárult a performanszról. 

Látom rosszul esik most a hangom. Én megpróbáltam másként, de nem tudom. 

Gajdos Tamás viszont tudta, és meg is jegyezte még az élő adásra való felkészülés során, hogy ezt a részt valamelyik zsűritag majd kifoglya emelni. Úgy tűnik nem tévedtek a megérzései. S ha már ennyire jók a megérzései, Stohl András viccesen megkérdezte, hogy Gajdos Tamás szerint mit fog Horváth Tomi válaszolni. Csak a válasz nem az atlétától érkezett, hanem mesterétől, Gallusz Nikitől, aki szerint Tomi Niki tangáját irigyelte meg. Till Attila műsorvezető pedig ezen alkalmat megragadva, "megfenyegette” Horváth Tomit: 

Tomi, hasonló ruhában voltak az emberek a színpadon, mint ami rajtad van, azért legyen szíved!  

Bár a zsűritag elnevette magát, hiszen tényleg hasonló ruházatban ült a zsűriasztalnál, de azért csak nem hagyta magát, és visszaszólt:  

Te mekkora szemét vagy! Hogy mondhatsz te ilyet? 

- természetesen nevetve, tele humorral, ahogyan az a Nagy Duett adásai alatt már megszokottá vált. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu