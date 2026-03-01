RETRO RÁDIÓ

A Nagy Duett: íme a 3. adás legemlékezetesebb pillanatai - Galéria

Felidézzük ezzel a galériával A Nagy Duett 3. adását.

Megosztás
Szerző: K. C.
Létrehozva: 2026.03.01. 22:31
liptai claudia galéria a nagy duett

Véget ért A Nagy Duett 3. adása, ami tele volt emlékezetes pillanatokkal, de persze lélegzetelállító produkciókat is láthattunk, ami nem meglepő, mivel minden versenyzőpáros odatette magát: a továbbjutás volt a cél, mindenki izgult.

Szokás szerint Liptai Claudia beragyogta a stúdiót, Schobert Norbi különleges sztárvendéget hívott meg a produkciójához, még Curtis tulipánt evett. 

Íme galériánk A Nagy Duett 3. adásának legemlékezetesebb pillanatairól:

A Nagy Duett: íme a 3. adás legemlékezetesebb pillanatai - Galéria

fotóma, 22:28

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu