A Nagy Duett: íme a 3. adás legemlékezetesebb pillanatai - Galéria
Felidézzük ezzel a galériával A Nagy Duett 3. adását.
Véget ért A Nagy Duett 3. adása, ami tele volt emlékezetes pillanatokkal, de persze lélegzetelállító produkciókat is láthattunk, ami nem meglepő, mivel minden versenyzőpáros odatette magát: a továbbjutás volt a cél, mindenki izgult.
Szokás szerint Liptai Claudia beragyogta a stúdiót, Schobert Norbi különleges sztárvendéget hívott meg a produkciójához, még Curtis tulipánt evett.
Íme galériánk A Nagy Duett 3. adásának legemlékezetesebb pillanatairól:
