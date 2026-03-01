A Nagy Duett: szemkápráztatóan ragyogott Liptai Claudia - Fotó

Március 1-jén, vasárnap már a A Nagy Duett 8 évadának harmadik adásánál tartunk. Természetesen mindenkit sztájliszt öltöztet fel, de Liptai Claudia kivétel nélkül eddig mindig olyan ruhakölteményt kapott, amivel beragyogja a stúdiót. Az eheti adás sem volt kivétel.

Különleges két részből álló ruhát viselt, az egyik egy rózsaszín alul öltözet volt, a másik egy fekete felső öltözet volt. Mintha két nagyon eltérő ruhát vágtak volna ketté és varrtak volna össze a műsorvezető számára.

Íme a csodálatos Liptai Claudia