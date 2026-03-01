RETRO RÁDIÓ

A Nagy Duett: szemkápráztatóan ragyogott Liptai Claudia - Fotó

Már a harmadik adásnál tartunk, de eddig mindet kivétel nélkül beragyogta Liptai Claudia.

Szerző: K. C.
Létrehozva: 2026.03.01. 20:15
a nagy duett ruha liptai claudia

Március 1-jén, vasárnap már a A Nagy Duett 8 évadának harmadik adásánál tartunk. Természetesen mindenkit sztájliszt öltöztet fel, de Liptai Claudia kivétel nélkül eddig mindig olyan ruhakölteményt kapott, amivel beragyogja a stúdiót. Az eheti adás sem volt kivétel. 

Különleges két részből álló ruhát viselt, az egyik egy rózsaszín alul öltözet volt, a másik egy fekete felső öltözet volt. Mintha két nagyon eltérő ruhát vágtak volna ketté és varrtak volna össze a műsorvezető számára. 

Íme a csodálatos Liptai Claudia

MK__3982
Liptai Claudia / Fotó: MATE KRISZTIAN

 

