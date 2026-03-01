Extravagáns meglepetésvendéggel rukkoltak elő a Nagy Duettben

Meglepetésvendég érkezett a Nagy Duett műsorába Schobert Norbert Jr és Lengyel Johanna produkciójába. Főszerepet kapott egy sztárvendég, ráadásul izgatottan várta, hogy életre keltse a rá bízott karaktert.

Fotó: MATE KRISZTIAN / Metropol

Meglepetésvendéggel lépett színpadra Schobert Norbert Jr. és Lengyel Johanna

Elképesztő meglepetésvendég érkezett Lengyel Johanna és Schober Norbert Jr.-hoz a Nagy Duettben, aki mellesleg még vendégszereplőként is részt vett a produkcióban. Az előző adás győztesei elsőként léptek a színpadra, akik a produkciójukkal egy esküvői jelenetet adtak elő a színpadon, melynek főszerepét az extravagáns külsejű Baj Angelika játszotta el.

Én leszek ma a menyasszony Schobert Norbi és Lengyel Johanna produkciójában

- mondta Baj Angelika Lissák Laurának a Nagy Duett háttérműsorában, hozzátéve: nagyon örül annak, hogy részese lehet a produkciónak.

Mint kiderült, Angelika nem először szerepelt már színpadon, ami a műsorvezetőnek is feltűnt. A felnőttfilmes úgy érzi, hogy ő színpadra született, és ez az élete, így nagyon örült annak, hogy megkapta a “szerepet”.

Az egykori felnőtt filmes hatalmas kebleket kapott / Fotó: MATE KRISZTIAN

Várom már, hogy a színpadra léphessek, mert olyan izgatottság van bennem. Nem izgulok, nem vagyok lámpalázas típus, sokat vagyok kamera előtt, szeretem, imádom a kamerát, alig várom, hogy színpadra léphessen

- osztotta meg örömét Baj Angelika a Nagy Duett háttérműsorában.