Extravagáns meglepetésvendéggel rukkoltak elő a Nagy Duettben

A Nagy Duett színpadán sokszor éri a nézőket meglepetés. Ezúttal meglepetésvendég érkezett az egyik produkcióhoz.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.01. 21:15
Nagy Duett Lengyel Johanna Ifjabb Schobert Norbert

Meglepetésvendég érkezett a Nagy Duett műsorába Schobert Norbert Jr és Lengyel Johanna produkciójába. Főszerepet kapott egy sztárvendég, ráadásul izgatottan várta, hogy életre keltse a rá bízott karaktert.

Meglepetésvendéggel dobták fel a produkciót Lengyel Johanna és Schobert Norbert Jr.
Fotó: MATE KRISZTIAN / Metropol

Meglepetésvendéggel lépett színpadra Schobert Norbert Jr. és Lengyel Johanna

Elképesztő meglepetésvendég érkezett Lengyel Johanna és Schober Norbert Jr.-hoz a Nagy Duettben, aki mellesleg még vendégszereplőként is részt vett a produkcióban. Az előző adás győztesei elsőként léptek a színpadra, akik a produkciójukkal egy esküvői jelenetet adtak elő a színpadon, melynek főszerepét az extravagáns külsejű Baj Angelika játszotta el. 

Én leszek ma a menyasszony Schobert Norbi és Lengyel Johanna produkciójában

 - mondta Baj Angelika Lissák Laurának a Nagy Duett háttérműsorában, hozzátéve: nagyon örül annak, hogy részese lehet a produkciónak. 

Mint kiderült, Angelika nem először szerepelt már színpadon, ami a műsorvezetőnek is feltűnt. A felnőttfilmes úgy érzi, hogy ő színpadra született, és ez az élete, így nagyon örült annak, hogy megkapta a “szerepet”. 

MK__4068
Az egykori felnőtt filmes hatalmas kebleket kapott / Fotó: MATE KRISZTIAN

Várom már, hogy a színpadra léphessek, mert olyan izgatottság van bennem. Nem izgulok, nem vagyok lámpalázas típus, sokat vagyok kamera előtt, szeretem, imádom a kamerát, alig várom, hogy színpadra léphessen

 - osztotta meg örömét Baj Angelika a Nagy Duett háttérműsorában. 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
