Ifjabb Schobert Norbert elárulta, mit jelent neki a haza és Magyarország

A mai generáció helyzetéről mondta el véleményét Ifjabb Schobert Norbert, aki a saját jövőjéről is őszintén beszélt. Úgy látja, a jelenlegi támogatások valódi kapaszkodót jelenthetnek a generációjának.

Ifjabb Schobert Norbert Magyarországon tervezi az életét (Fotó: Bors)

„Hatalmas segítség például a 25 év alattiak adómentessége, vagy a fix 3 százalékos lakáshitel. Egy egyetemista számára ez komoly indulási lehetőség, mert kiszámítható, nem kell attól tartani, hogy a kamat emelkedik. Szerintem még mindig jobb a saját lakásodat fizetni, mint albérletre költeni, ami sosem lesz a tiéd. Összegezve, ezek az intézkedések biztos jövőt teremtenek a mai generációnak is” – kezdte Ifjabb Schobert Norbert a Borsnak, majd a saját terveire is kitért.

Már többször mondtam, hogy szeretném a tanulmányaimat Amerikában folytatni, de azt fontosnak tartom leszögezni, hogy nem szeretnék végleg külföldre költözni. Szeretem Magyarországot, itt képzelem el a jövőmet.

„Persze szeretnék tapasztalatot szerezni és tanulni külföldön, de az otthonom mindig itt lesz. Ezért is csatlakoztam a tartalékosokhoz: ha bármi történik, számíthasson rám a hazám.”

A fiatalok lehetőségeit kifejezetten jónak tartja (Fotó: Szabolcs László)

Ifjabb Schobert Norbert Magyarországon képzeli el a jövőjét

Elmesélte azt is, hogy a jelentkezését két hazai egyetemre is beadta, hiszen számára Magyarország jelenti a biztos alapot. Ráadásul a tartalékos szolgálat nemcsak erkölcsi elismerést jelent: a felvételinél többletpontokat is ér. A teljesített kiképzés szintjéhez mérten 16, 32 vagy akár 64 plusz pontot is kaphatnak azok a fiatalok, akik ezt az utat választják.

Arra a kérdésre, mit jelent számára a haza és Magyarország, egyetlen szóval válaszolt.

„Ha egy szóval kellene kifejeznem, azt mondanám: emlékek. Nagyon büszke vagyok a gyerekkoromra. Rengeteget jártunk vidékre a nagyszüleimhez, ott tapasztaltam meg az igazi Magyarországot. Tojást szedtünk, disznóvágáson vettünk részt, megéltem a hagyományokat. Ezek pótolhatatlan élmények. Ebbe nőttem bele, ez formált engem, és ezt máshol nem lehet ugyanúgy átélni. Jól érzem magam itthon, de a fejlődéshez szükségem van arra, hogy egy kis időt külföldön is tanuljak. Ettől még a szívem mindig ide húz.”