Vége a csillogásnak? Rendőrök csaptak le a Baywatch ikonjára, súlyos dologgal vádolják!

Alexandra Paul, akit a legtöbben a Baywatch Stephanie Holdenjeként ismertek meg, most a valóságban is megpróbált életet menteni, ám ezúttal nem a habok közül húzott ki valakit. A 62 éves színésznőt és húsz társát a Wisconsin állambeli Ridglan Farms területén tartóztatták le, miután engedély nélkül hatoltak be az állattenyésztő telepre. Az üzem nem mindennapi kutyákat tart: beagle-öket tenyésztenek tudományos és orvosi kísérletekhez.

Roham a telepen

A vasárnap reggeli akció filmbe illő jelenetekkel indult. Körülbelül 50-60 tüntető rontott be a létesítménybe fél kilenc körül, hogy kiszabadítsák a bezárt ebeket. A „Koalíció a Ridglan-kutyák Megmentéséért” nevű szervezet szerint összesen 31 kutyát sikerült kihozniuk, de az örömük nem tartott sokáig. A rendőrség nyolc állatot azonnal lefoglalt, és a hírek szerint a Baywatch sztárja is a letartóztatottak között volt.

A seriff hivatala megerősítette: Alexandra Pault birtokháborítással vádolják, de azóta szabadlábon védekezhet.

Minden elvitt állatot visszaszereztünk, egyiküknek sem esett baja

– közölte a hatóság szóvivője.

A seriff megértő, de szigorú

Kalvin Barrett seriff szerint bár átérzik az állatbarátok fájdalmát, a törvény az törvény.

Értjük, hogy az emberek mélyen együtt éreznek a farmon tartott beagle-ökkel, és tiszteletben tartjuk a békés tüntetéshez való jogukat. Azonban a mi feladatunk a biztonság fenntartása és a fellépés a törvénysértések ellen

– nyilatkozta a seriff, hozzátéve, hogy a jogi utat kellene választani az erőszakos akciók helyett.

A farm egyébként határozottan visszautasítja az állatkínzás vádját, állításuk szerint minden állami és szövetségi szabályt betartanak.

A Baywatch sztárja megszállott állatvédő

Nem ez volt a színésznő első balhéja. 2021-ben például azzal vádolták, hogy csirkéket lopott el egy teherautóról, bár akkor végül felmentették. Alexandra Paul élete évtizedek óta az állatvédelemről szól:

14 évesen lett vegetáriánus.

26 éves kora óta nem hord bőrből készült ruhát.

47 évesen teljesen vegán életmódra váltott.

A színészi szerződéseibe pedig kőkemény feltételként íratta bele: soha nem használhatnak rajta olyan sminket, amit állatokon teszteltek –írja a brit Mirror.