Rákbetegségéról vallott a Baywatch sztárja: "Biztos voltam benne, hogy mindjárt elhányom magam"

Nicole Eggertet 44 részen keresztül láthatták a magyar nézők is a népszerű tengerparti sorozatban. A Baywatch színésznője súlyos betegséggel küzd.
A Baywatch sztárja, Nicole Eggert a közösségi médiában árulta el, hogy masztektómián esett át, miután 2023-ban 2-es stádiumú kribriform karcinómát, egy ritka emlőráktípust diagnosztizáltak nála.
A színésznő az Instagram-oldalán osztotta meg az egészségügyi állapotáról szóló legfrissebb hírt. A Baywatch sztárja már korábban is nyíltan beszélt a betegségével folytatott harcról, a közösségi médiában rendszeresen dokumentálta az orvosi vizsgálatokat, kezeléseket, és most a műtétjét is.
Nicole tavaly fejezte be a kezelést, miután 2023 decemberében diagnosztizálták nála a daganatot. Most pedig egy tükörszelfivel jelentkezett, amelyen fekete sportmelltartóban látható néhány nappal a műtét után.
Csütörtökön masztektómiám volt rekonstrukcióval. Nektek milyen volt a hétvégétek?
– írta az 53 éves színésznő.
A kribriform karcinóma egy ritka, általában lassan növekvő invazív emlőrák, amelyet mikroszkóp alatt különleges, szitaszerű sejtszerkezet jellemez.
Nicole először azt hitte, hogy a tünetei a menopauzához köthetők. Három hónap alatt 11 kilót hízott, és elviselhetetlen fájdalmat érzett a bal mellében. Egy önvizsgálat során tapintotta ki a csomót. Az orvosi vizsgálatok, köztük a mammográfia és a biopszia megerősítették a daganat jelenlétét – írja a Mirror.
Pár hete, augusztus 8-án a vizsgálatok előtti szorongásáról vallott.
Az előtte lévő szorongás bénító, egyszerűen szörnyű. Ma bementem, hogy megkapjam az eredményeimet, és biztos voltam benne, hogy mindjárt elhányom magam a váróban. Reszkettem. Folyton azt gondoltam, el fogok ájulni. Aztán megkapom az eredményt, és hála Istennek, tiszta! Utána pedig zokogtam. Sírtam a hálától, az örömtől, a boldogságtól és az összes érzéstől egyszerre. Ez annyira hullámvasút. Elképesztő, milyen gyorsan kerülök sötét helyre, mielőtt megtudnám az eredményt.
A poszt végén így fogalmazott: „Törekszem arra, hogy elfogadjam az életemet, hiszen arra vezet, ahová mennem kell – Egy új nap ígérete.”
