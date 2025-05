Leia hercegnő bikinijében hódít a Baywatch sztárja - Fotó

Durván kiakadt a szexiségmerő. Május 4-ét, a globális Star Wars napot ugyanis Leia hercegnő bikinijébe bújva ünnepelte meg a fiatal színésznő, Donna Jeanette D'Errico.

Az amerikai színésznő 1995 szeptemberében a Playboynak pózolt a hónap játszótársaként, majd főszerepet kapott a Baywatch című televíziós sorozatban. Napjainkban is szerepel filmekben és televízióban. A színésznő-modell a Mötley Crüe egyik tagja, Nikki Sixx felesége volt 1996-tól 2006-ig, a párnak két gyereke született a házasságuk idején. Donna D'Erricónak válását követően több futó kapcsolata is volt, de egyik sem fordult olyan komolyra, hogy újra férjhez menjen vagy gyereket vállaljon. Donna D'Errico a Baywatch-ban 44 részben szerepelt, a Baywatch Nightsban 34 epizódban volt látható. 2022-ben szerepelt utoljára filmben, a Frank and Penelope nézői láthatták.

D'Errico 2022-ben indította el OnlyFans-oldalát, melyen exkluzív, erotikus tartalmakat szolgáltat, persze pénzért 3 millió követője nagy örömére.