Ifjabb Schobert Norbert: "Látjuk, milyen pusztítást végez egy háború"

Ifjabb Schobert Norbert fiatal kora ellenére komolyan veszi a szomszédunkban dúló háború veszélyét és az európai fiatalok besorozásáról szóló híreket, sőt szerinte a háború közelsége minden magyart gondolkodásra kell, hogy késztessen. Úgy véli, a béke és a biztonság megőrzése nem magától értetődő, hanem közös felelősség - írja a Bors.

Ifjabb Schobert Norbert kiáll a béke mellett (Fotó: Máté Krisztián)

„A legkézzelfoghatóbb példa számomra az, ami nap mint nap szembejön velünk: a szomszédban háború zajlik. Elég csak a híreket megnézni, vagy a határ közelében járni, és már érezni lehet a helyzet súlyát. Látjuk, milyen pusztítást végez egy háború, hogyan nehezíti meg az emberek mindennapjait, hogyan élnek civilek folyamatos bombázások árnyékában, és hogyan kényszerülnek emberek akarva-akaratlanul a frontra. Ráadásul, már egyes európai országokban a fiatalok besorozásánál tartanak. Szomorú vagyok amiatt, hogy a mai fiatalok közül néhányan ezt nem veszik elég komolyan, mert úgy érzik, velük ez nem történhet meg. Pedig nagyon fontos, hogy országként összetartsunk, mert csak így tudjuk megőrizni a békét és a biztonságot"

– mondta a Borsnak Ifjabb Schobert Norbert.

Schobert Norbert és Rubint Réka fia csatlakozott önkéntes tartalékosként a Magyar Honvédséghez (Fotó: László Szabolcs)

Ifjabb Schobert Norbert a biztonságról

Norbi szerint a biztonság értékét addig nem is érzékeljük igazán, amíg természetesnek vesszük.

Számomra a biztonság azt jelenti, hogy ha a barátnőmmel elmegyünk sétálni a parkba vagy a belvárosba, nem kell attól félnem, hogy bármilyen veszély érhet.

„Ukrajnában viszont kiszámíthatatlan, mikor csap le egy támadás. Mi most biztonságban élünk, és ezt meg kell becsülnünk, de ehhez összefogás kell. Mert ha egyszer baj történik, akkor már az sem lesz természetes, hogy leugrunk a boltba kenyérért. Olyankor nincs áram, nincs fűtés, és az emberek a túlélésért küzdenek. Ilyenkor már késő felébredni – most kell értékelni azt, amink van.”

Ifjabb Schobert Norbert Háborúellenes Gyűléseken is részt vett

Ifjabb Schobert Norbert már több Háborúellenes Gyűlésen is részt vett, amelyeken minden alkalommal jól érezte magát.

„Azért tartom lényegesnek ezeket a gyűléseket, mert ott szembesülünk a tényekkel: mi zajlik a világban, mi történik mellettünk. Ezekből rengeteget lehet tanulni. Örülök, hogy tagja lehetek az itteni polgári közösségnek, és remélem, hogy a saját nyelvemen, a saját gondolataimon keresztül át tudom adni a velem egykorúaknak, miért fontos az összetartás. Ezt nem lehet félvállról venni. Sokszor van lehetőségem találkozni a Háborúellenes Gyűléseken a honvédelmi miniszter úrral, Szalay-Bobrovniczky Kristóffal, ami hatalmas megtiszteltetés a számomra. Tagja vagyok a Magyar Honvédség önkéntes tartalékos állományának is, és mivel több bajtársamat is korábbról ismerem, így egyáltalán nem érzem magam idegenül ebben a közegben. Jó érzés, hogy befogadó közösség vesz körül.”