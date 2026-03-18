„A s*ggedet se tudod kitörölni” – Tischler Petra darabokra szedte a Séfek Séfe versenyzőjét

A Séfek Séfe 7. évada a héten véget ér, így a mai adásban már az elődöntőbe jutás a tét, ami nem csak a csapatokra, de séfjeikre is nagy nyomást helyez. Ennek ellenére úgy tűnik, hogy ma sem Mikula Patrik, sem pedig Pham Nhat Minh nincs a helyzet magaslatán. Ez a zöld csapat kapitányának is szemet szúrt, ezért Tischler Petra csúnyán be is szólt mindkettőjüknek.

A Séfek Séfe zsűritagja kiakadt: Minh és Patrik káoszt okoztak

Tischler Petra kiosztotta a versenyzőit

A Séfek Séfe elődöntője előtt fognak kiesni a zöldek?

Tischler Petra versenyzői, Patrik és Minh eddig szépen meneteltek előre, és tegnap még Visváder Tamás hátráltatása ellenére is megszerezték a védettséget. A mai főzésnél azonban úgy tűnik, hogy egyikük sincs igazán jó formában, ami az elődöntő előtti napon még akár végzetes is lehet számukra. Ezért a Séfek Séfe új séfje úgy döntött, kicsit keményebb kézzel fogja őket, és rendet csinál.

„Remegett a kezem, levertem a tálat, amiben az édes crumble tésztát készítettem. Hát magamra se ismerek, hogy ekkora teher ez így elődöntő előtt? De valóban, ekkora teher” – mondta Patrik miután olyan, amatőr hibákat vétett, amiket korábban a versenyben még soha.

De ha most itt elájulsz, én beraklak a sütőbe, megsütlek és téged foglak felszolgálni

– jelentette ki Petra idegesen, látva profi versenyzője ügyetlenkedését.

A Séfek Séfe Minhje sem úszta meg

Persze nem csak Patrik, Minh is kapott a séf „áldásából”, ugyanis a tálalásnál nem találta elég gyorsnak a munkáját.

Na mi van, a nagy karvaly körmeiddel nem tudsz könnyedén dolgozni? Ez mire jó? A s*ggedet se tudod kitörölni

– szólt be Petra az amatőr versenyzőnek a műkörmei miatt, mert úgy gondolta, hogy emiatt nem tud igazán jól haladni. Ennek ellenére Minh, aki immár a műsor legjobb női séfje címet is magáénak tudhatja, nem akadt meg a munkában és állta a sarat a séffel szemben.

„De ki tudom. És ez pont jó, csipesz helyett is” – feleselt.

De, hogy végül Petrának sikerült-e gatyába rázni a csapatát, és sikerül-e megszerezniük a védettséget az elődöntő előtt, az csak a Séfek Séfe 2026-os évadának mai adásából derül ki este 20:00-tól a TV2-n!