RETRO RÁDIÓ

A Nagy Duett: Megsérült Gajdos Tamás - Videó

A Nagy Duett versenyzője megsérült. Gajdos Tamás Nagy Duett-beli produkciója veszélyben lehet.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.01. 19:45
Nagy Duett Gajdos Tamás Gallusz Niki

Gajdos Tamás megsérült, Gallusz Niki árulta el a titkot Lissák Laura műsorvezetőnek. A Nagy Duett versenyzői véresen komolyan veszik a felkészülést, ez esetben a szó lehető legszorosabb értelmében.

Gajdos Tamás komolyan lesérült a Nagy Duett adása előtt
Gajdos Tamás komolyan lesérült a Nagy Duett adása előtt
Fotó: Tumbász Hédi / Metropol

Gajdos Tamás már előre vérét adta a produkciónak

Gajdos Tamás tökéletesen beleillene az egykori, máig legendás Beatles zenekar tagjai közé. Lissák Laura a műsor előtt kapta el az egykori atlétát a Nagy Duett sminkszobájában, ahol az élő műsor előtt készülnek fel a versenyzők. Az egykori sportoló már “teljes harci díszben” várta a fellépést, ahol elárulta, sérülésekkel fog színpadra állni. 

Tamás már javában készül a produkcióra Gallusz Niki oldalán. S tényleg felkészült, valóban mindent beleadott a vasárnapi produkció sikeréért, olyannyira, hogy még a vérét sem volt rest feláldozni versenyért. Na de nem kell megijedni, nincs szerencsére semmi komoly dologról szó. Tamásnak mindössze a lába sérült meg, egy csizma okozott – nem csak fejtörést - de lábtörést is. Gallusz Niki árulta el a titkot, mondván Tamás alig bír lábra állni. Be van bugyolálva most teljesen a kis lába - tette hozzá a páros énekes tagja.  

Meg kell szenvedni a szépségért, a korhűségért, a frizura is a középkort idézi, illetve a csizma is, amit viselek. Akkor még kapcarongyot hordtak az emberek, na körülbelül úgy törte fel a lábamat a csizma

 – ismertette a véres helyzetet az egykori atléta. 

Mint mondja az adrenalin és az izgalmas helyzet majd hozzájárul ahhoz, hogy ne foglalkozzon a fájdalommal, és Gallusz Niki is úgy véli, megéri a sérülést az esti produkció. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu