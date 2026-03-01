A Nagy Duett: Megsérült Gajdos Tamás - Videó

Gajdos Tamás megsérült, Gallusz Niki árulta el a titkot Lissák Laura műsorvezetőnek. A Nagy Duett versenyzői véresen komolyan veszik a felkészülést, ez esetben a szó lehető legszorosabb értelmében.

Gajdos Tamás komolyan lesérült a Nagy Duett adása előtt

Fotó: Tumbász Hédi / Metropol

Gajdos Tamás már előre vérét adta a produkciónak

Gajdos Tamás tökéletesen beleillene az egykori, máig legendás Beatles zenekar tagjai közé. Lissák Laura a műsor előtt kapta el az egykori atlétát a Nagy Duett sminkszobájában, ahol az élő műsor előtt készülnek fel a versenyzők. Az egykori sportoló már “teljes harci díszben” várta a fellépést, ahol elárulta, sérülésekkel fog színpadra állni.

Tamás már javában készül a produkcióra Gallusz Niki oldalán. S tényleg felkészült, valóban mindent beleadott a vasárnapi produkció sikeréért, olyannyira, hogy még a vérét sem volt rest feláldozni versenyért. Na de nem kell megijedni, nincs szerencsére semmi komoly dologról szó. Tamásnak mindössze a lába sérült meg, egy csizma okozott – nem csak fejtörést - de lábtörést is. Gallusz Niki árulta el a titkot, mondván Tamás alig bír lábra állni. Be van bugyolálva most teljesen a kis lába - tette hozzá a páros énekes tagja.

Meg kell szenvedni a szépségért, a korhűségért, a frizura is a középkort idézi, illetve a csizma is, amit viselek. Akkor még kapcarongyot hordtak az emberek, na körülbelül úgy törte fel a lábamat a csizma

– ismertette a véres helyzetet az egykori atléta.

Mint mondja az adrenalin és az izgalmas helyzet majd hozzájárul ahhoz, hogy ne foglalkozzon a fájdalommal, és Gallusz Niki is úgy véli, megéri a sérülést az esti produkció.