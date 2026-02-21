Gallusz Niki megbánta a múlt heti produkciót? „Túl nagyot haraptunk elsőre”

Gajdos Tamás és Gallusz Niki továbbra is A Nagy Duett 8. évadának szereplői között vannak, bár ez az első adás végén igencsak kérdéses volt. És bár végül a távozók Galambos Lajcsi és Stana Alexandra lettek, ugyanis a nézők Nikiéknek szavaztak meg egy újabb lehetőséget, de a kiesés nem sokon múlt. A Nagy Duett versenyzői most a TV2 kamerái előtt árulták el, hogy hogyan érintette őket ez a nem túl fényes kezdet.

Gallusz Niki Gajdos Tamás mestereként úgy érzi, túl nagy fába vágták a fejszéjüket A Nagy Duett első showjában(Fotó: Mediaworks)

Gajdos Tamás Gallusz Niki oldalán egy igazi kőkorszaki love storyt adott elő A Nagy Duett első adásában, de ezzel végül csak az utolsó előtti helyet sikerült megszerezniük. Ennek okát a színésznő a TV2 kisfilmjében fejtegette.

Nem tudtam elaludni három órán keresztül, úgyhogy bezabáltam. Nutellás toastot ettem éjszaka, mert nagyon nehéz volt átlendülni azon a pillanaton, amikor a végén ott álltunk Lajcsiékkal négyen

– kezdte Niki.

„Igen, nehéz volt, de én azt mondom, hogy ennek is a pozitív oldalát kell néznünk. Minden híreszteléssel ellentétben én most tele vagyok önbizalommal, így hogy az első szereplésen túl vagyunk, és reménykedek a sikeres folytatásban. Legalább túlestünk ezen is, így ha mégegyszer előfordul ilyen helyzet, annak a feszültsége már nem fog váratlanul érni minket” – vette át a szót a partnere.

A Nagy Duett 2026-os évadának első veszélyzónás továbbjutói Gallusz Niki és Gajdos Tamás lettek (Fotó: Máté Krisztián / Metropol)

A Nagy Duett új évada tartogat még néhány meglepetést

Hiába az eredmény, az kétségtelenül kiderült, hogy Gajdos Tamás kora ellenére épp annyira tud szórakozni, mint a humorkirállyá avanzsált Fekete Pákó vagy éppen a mezőny ifjoncainak számító Lengyel Johanna és Schobert Norbi Jr. Ráadásul ezek után már csak felfelé vezet az út.

Úgy gondolom, hogy a nagyon mélyről lehet jól elrugaszkodni. És ezt nem úgy értem, hogy nem imádtuk a produkciót, mert de, csak Tamás beleegyezett abba, hogy bevállalja ezt az ősember őrületet, viszont lehet, hogy túl nagyot haraptunk elsőre. Lehet, hogy egy show-számmal, vagy egy mutatósabb, szexi dologgal könnyebben továbbjutottunk volna. Viszont nem bánom, hogy Tamás megmutathatta, hogy bár nem mi vagyunk a legpelyhesebb pipik itt, de nem félünk a mókázástól

– jelentette ki határozottan Niki.