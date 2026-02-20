RETRO RÁDIÓ

Már lehet tudni, milyen produkciókkal állnak színpadra A Nagy Duett szereplői!

Érzelmi hullámvasúttal robbant be múlt vasárnap a TV2 showműsora. Itt vannak A Nagy Duett második élő adásának dalai!

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.20. 11:26
Módosítva: 2026.02.20. 11:27
Érzelmi hullámvasúttal és lehengerlő duettekkel robbant be múlt vasárnap a TV2 népszerű showműsora, A Nagy Duett, amelyből Galambos Lajcsi és Stana Alexandra távozott elsőként. 

Fergeteges pillanatok A Nagy Duett színpadán
Fergeteges pillanatok A Nagy Duett színpadán Fotó: Szabolcs László

A még versenyben lévő párosok a héten azonban még magasabb fokozatra kapcsolnak A Nagy Duettben, hogy ismét meggyőzzék a közönséget vagy éppen megcáfolják a zsűri kezdeti benyomásait a vasárnap 18:55-től rajtoló második élő show-ban. Nem csupán Lékai-Kiss Ramóna, Stohl András, Kasza Tibi és Horváth Tamás, valamint a nézők dönthetnek majd a duók sorsáról, hiszen ismét a stúdióba látogat majd egy külföldi világsztár, az Esmeralda egykori főszereplője, Leticia Calderón is, hogy vendégítészként értékelje a látottakat.

Színes palettával készülnek A Nagy Duett énekesei és zenei téren amatőr párjaik

Curtis és Barnai Judie a múlt heti őrület után egy visszafogottabb oldalukat mutatják meg a Quimby Most múlik pontosan című slágerében. A veszélyzónából megmenekülő Gallusz Nikolett és Gajdos Tamás újult erővel viszi majd színpadra Lou Bega Just a Gigolo-ját, míg Komonyi Zsuzsi és Fekete Pákó az UFO ikonikus szerzeményével, a Szerelmdoktorral nyújtanak majd gyógyírt a nézőknek. 

Kovács Áron és Gesztesi Panka az első siker után Billy Idol és Miley Cyrus közösével emelik a tétet: a Rebell Yell-t adják majd elő. Lengyel Johanna és Schobert Norbi Jr. Kris Krossként rappelik majd át az estét a Jumpban. Peter Srámek és Gáspár Bea egy magyar klasszikust, a Micsoda nő ez a férfit adják elő a B2B és Oroszlán Szonja kettősét megidézve. 

Péterffy Lili Lelle és a Bódi tesók a Queen és a Five közös dalában, a We will rock you-ban zúznak majd. Tolvai Reni és Lakatos Laci a Ketchup Songgal egy egészen új stílusban bizonyíthatnak, Vastag Csaba és Domján Evelin pedig a mesék birodalmába repít majd mindenkit az Aranyhaj egyik betétdalával.

Ana Maria Orozco után ismét öttagúra bővül A Nagy Duett zsűrije, hiszen a tíz éves Izaura TV meghívására hazánkba érkezik a 2000-es évek rajongott sorozatsztárja, az Esmeralda megformálója, Leticia Calderón is, aki A Nagy Duett ítészeként osztja majd a pontokat.

A Nagy Duett második élő adás – február 22-én 18:55-től a TV2 műsorán!

 

