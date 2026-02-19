RETRO RÁDIÓ

Fekete Pákónak soha nem volt még ilyenben része - nem hitte el, ami vele történt

Múlthét vasárnap indult el a TV2 sikerműsora, A Nagy Duett. Fekete Pákó hatalmas meglepetésben részesült az előadása végén.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.19. 11:45
nagy duett tv2 fekete pákó komonyi zsuzsi

A Nagy Duett múlt heti adásában rengeteg vicces és megható pillanatot élhettek át a nézők a tévé képernyőn keresztül. A műsor koncepciója alapján egy a zenei szakmában jártas énekes kap maga mellé egy kevésbé jártas duett partnert. Fekete Pákó a gyönyörű énekesnő, Komonyi Zsuzsi oldalán léphetett a színpadra vasárnap este.

Fekete Pákónak még sosem volt ilyenben része
Fekete Pákónak még sosem volt ilyenben része Fotó: Mediaworks

Elnyerte a közönség szívét Fekete Pákó és Komonyi Zsuzsi

A Nagy Duett múlt heti élő adásában Komonyi Zsuzsi és duett partnere, Fekete Pákó, a Disney-klasszikusának, az Aladdinnak az egyik leghíresebb dalát adták elő. Azonban arra egyikük sem számított, hogy mennyire nagy sikert fog aratni a stúdióban a közös produkciójuk.

A közönség ugyanis állva tapsolva értékelte az Ezeregyéjszaka meséjének feldolgozását. Komonyi Zsuzsi és Fekete Pákó el sem hitték, azt ami velük történt, és csak a produkció visszanézése után voltak biztosak abban, hogy a nagy ováció tényleg nekik szólt

A páros a következő élő adásban is megtudja majd mutatni, milyen remekül tudnak együttműködni a színpadon. A produkció ugyanis nemcsak a stúdióban lévők szívét, hanem a tévénézőkét is elnyerte.

Van miért izgulnia a nézőknek, ugyanis Komonyi Zsuzsi azt is elárulta, hogy most egy új oldalukat is megmutatják A Nagy Duett következő adásában.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu