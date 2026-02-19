Fekete Pákónak soha nem volt még ilyenben része - nem hitte el, ami vele történt

A Nagy Duett múlt heti adásában rengeteg vicces és megható pillanatot élhettek át a nézők a tévé képernyőn keresztül. A műsor koncepciója alapján egy a zenei szakmában jártas énekes kap maga mellé egy kevésbé jártas duett partnert. Fekete Pákó a gyönyörű énekesnő, Komonyi Zsuzsi oldalán léphetett a színpadra vasárnap este.

Fekete Pákónak még sosem volt ilyenben része Fotó: Mediaworks

Elnyerte a közönség szívét Fekete Pákó és Komonyi Zsuzsi

A Nagy Duett múlt heti élő adásában Komonyi Zsuzsi és duett partnere, Fekete Pákó, a Disney-klasszikusának, az Aladdinnak az egyik leghíresebb dalát adták elő. Azonban arra egyikük sem számított, hogy mennyire nagy sikert fog aratni a stúdióban a közös produkciójuk.

A közönség ugyanis állva tapsolva értékelte az Ezeregyéjszaka meséjének feldolgozását. Komonyi Zsuzsi és Fekete Pákó el sem hitték, azt ami velük történt, és csak a produkció visszanézése után voltak biztosak abban, hogy a nagy ováció tényleg nekik szólt

A páros a következő élő adásban is megtudja majd mutatni, milyen remekül tudnak együttműködni a színpadon. A produkció ugyanis nemcsak a stúdióban lévők szívét, hanem a tévénézőkét is elnyerte.

Van miért izgulnia a nézőknek, ugyanis Komonyi Zsuzsi azt is elárulta, hogy most egy új oldalukat is megmutatják A Nagy Duett következő adásában.