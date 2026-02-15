RETRO RÁDIÓ

A Nagy Duett: íme az első adás legjobb pillanatai

Piszok szórakoztató volt A Nagy Duett 8. évadának első adása.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.15.
A Nagy Duett TV2 galéria A Nagy Duett 2026

Hatalmas erővel tért vissza a TV2 sikerműsora, A Nagy Duett, ugyanis egészen fantasztikus produkciókkal készültek a versenyzők. Sajnos egy olyan páros esett ki, akiket sokan kedveltek, de ilyen a verseny, sajnos nem mindenki juthat tovább – de így is felejthetetlen lett a 8. évad első adása, amiben olyan sztárpárosok tűntek fel, mint Curtis – Széki-Barnai Judie, Gesztesi Panka – Kovács Áron, Tolvai Reni – Lakatos Laci, Komonyi Zsuzsi – Fekete Pákó, Lengyel Johanna – Schobert Norbi Jr., Gáspár Bea – Peter Srámek, Stana Alexandra – Galambos Lajos, Gallusz Niki – Gajdos Tamás, Vastag Csaba – Domján Evelin, Bódi Tesók (Hunor, Megyer) – Péterffy Lili Lelle.

2026.01.26.Nagy Duett sajtótájékoztató
Fotó: Máté Krisztián / Metropol

Íme A Nagy Duett 8. évadának első adásának legjobb pillanatairól készült galériánk:

fotótegnap, 23:48Fotók: Mediaworks

 

 

