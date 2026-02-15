Tilla énekével tért vissza a képernyőre A Nagy Duett - Videó

Végre véget ért a várakozás, visszaért a TV2 sikerműsora, A Nagy Duett, ami a 8. évaddal újabb magaslatokba emelkedik, hiszen a műsorvezetők, a zsűritagok és a versenyzőpárosok is mind olyan emberek, akiket nagyon szeret nézni a közönség – már csak az a kérdés, hogy ezt a szezont vajon ki fogja megnyerni.

Liptai Claudia és Till Attila / Fotó: Mediaworks

A Nagy Duett nem akármilyen produkcióval robbant be, hiszen a két műsorvezető, Liptai Claudia és Till Attila közösen adták elő a Queen egyik legjobb számát, a "Don't Stop Me Now"-t, így a közönség egyből hallhatta, hogyan is tud énekelni Tilla:

Íme A Nagy Duett 8. évadának versenyzői: