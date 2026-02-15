RETRO RÁDIÓ

Tilla énekével tért vissza a képernyőre A Nagy Duett - Videó

Liptai Claudia és Till Attila produkciójával kezdődött A Nagy Duett 8. évada.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.15. 19:53
A Nagy Duett Till Attila Liptai Claudia

Végre véget ért a várakozás, visszaért a TV2 sikerműsora, A Nagy Duett, ami a 8. évaddal újabb magaslatokba emelkedik, hiszen a műsorvezetők, a zsűritagok és a versenyzőpárosok is mind olyan emberek, akiket nagyon szeret nézni a közönség – már csak az a kérdés, hogy ezt a szezont vajon ki fogja megnyerni.

A nagy duett, Liptai Claudia, Till Attila
Liptai Claudia és Till Attila / Fotó: Mediaworks

A Nagy Duett nem akármilyen produkcióval robbant be, hiszen a két műsorvezető, Liptai Claudia és Till Attila közösen adták elő a Queen egyik legjobb számát, a "Don't Stop Me Now"-t, így a közönség egyből hallhatta, hogyan is tud énekelni Tilla:

Íme A Nagy Duett 8. évadának versenyzői:

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu