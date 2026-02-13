Liptai Claudia közel 25 éve áll Till Attila mellett: „Ez ma a legnagyobb kincs”

A TV2 legikonikusabb műsorvezető duóját már senkinek sem kell bemutatni az országban. Liptai Claudia és Tilla karrierje hamarosan a 25. évhez ér, amely mindkettejük számára hatalmas mérföldkőnek számít.

Liptai Claudia és Tilla 25 éve dolgozik együtt (Fotó: Szabolcs László)

Liptai Claudia és Tilla a valóságban is jó barátok

Magyarország egyik legkedveltebb műsorvezetői nem csak a kamerák előtt ápolnak szoros kapcsolatot, a magánéletben is legjobb barátok. Liptai Claudia és Till Attila újabb 25 évre tervez.

Mi vagyunk az egyik legrégibb és legbiztosabb páros. Nekem a TV2 a biztonságot és a jó érzést jelenti. Ez az otthon

– mesélte Liptai Claudia a Budapest Eye YouTube csatornájára készült interjúban.

A Nagy Duett műsorvezetői boldogan emlékeztek vissza karrierjük első néhány évére, amikor frissen a szakmába érkezve először vezették együtt a Big Brother műsorát.

Már műsorvezetők voltunk 5-6 éve, amikor feltalálták a mikrofont. Nehéz volt, de megszoktuk

– mondta humorosan Tilla, a Kincsvadászok műsorvezetője.

Till Attila és Liptai Claudia nagy ünneplést tervez a 25. évfordulóra (Fotó: Máté Krisztián/Metropol)

Otthonuknak tekintik a TV2-t

A TV2 sztárjai számtalan műsort forgattak együtt a majdnem negyed évszázados közös pályájuk során, többek között, a Megasztárt, a Sztárban Sztárt vagy a Mr és Mrs – A sztárpár show-t. Az évek során a csatorna valódi otthonná és közös bázissá vált számukra.

Nagyon szeretek ide bejönni, annyira ismerem a falakat és az embereket. Szerintem ez az egyik legnagyobb dolog az életben, hogyha az évek során ugyanazokat az embereket láthatod és velük dolgozhatsz. Ez egy nagyon nagy szám. Én ezeket fontosnak tartom, mert az, hogy talpon vagy, hogy állsz valahol, az manapság a legnagyobb kincs

– mesélte a sztáranyuka, aki habár már rengeteg élménnyel gazdagodott karrierje során, most egy újabb kalandba csöppen, amely egyben kihívás is lesz számára, ugyanis most először a lányával, Gesztesi Pankával együtt fog szerepelni A Nagy Duett műsorában.

Till Attila osztozott kolléganője véleményén, elmondása szerint a TV2 stúdiója a második otthont jelenti számára. Jövőre pedig biztosan nem marad el a megérdemelt ünneplés.

„2027. szeptember elsején lesz, hogy 25 éve dolgozunk együtt. Valami jó tortát kitalálunk, de még meglátjuk, hogyan ünneplünk. Számomra azonban elképesztő milyen gyorsan elment ez a 25 év, fel sem fogom”" – mesélte Tilla, majd Claudia így folytatta: