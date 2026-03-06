Megérkezett a tavasz, közel 20 fok lehet a hétvégén
Madárcsicsergés, ragyogó napsütés, csapadékmentes idő. Igazi kirándulóidővel köszönt be a hétvége
Igazi kirándulóidő vár ránk a hétvégén, visszavonhatatlanul beköszöntött a tavasz. Sok napsütés és közel 20 fokos nappali hőmérséklet vár ránk, március első hétvégéje elkényeztet minket az időjárás terén.
Kirándulóidővel robban be a hétvége
Pénteken a nap nagy részében napos idő ígérkezik, ugyanakkor a Dunántúlon időnként megnövekedhet a felhőzet. Csapadék nem valószínű. A délutáni órákban kellemes, körülbelül 14 fokos kora tavaszi hőmérsékletre készülhetünk
Szombaton többnyire derült, száraz időre van kilátás, gyenge vagy mérsékelt légmozgással. A legmagasabb nappali hőmérséklet 12 és 17 fok között alakul.
Vasárnap nagyrészt napos, csapadékmentes idő várható mérsékelt széllel. A délutáni csúcshőmérséklet 12–17 fok között alakulhat. Néha megélénkül a keleties szél.
Hétfőn folytatódik a száraz, derült idő. A déli, délkeleti szél időnként megélénkülhet. Hajnalban -4 és +3 fok közé hűlhet a levegő, délutánra pedig 12–17 fok közé melegszik.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre