Megérkezett a tavasz, közel 20 fok lehet a hétvégén

Igazi kirándulóidő vár ránk a hétvégén, visszavonhatatlanul beköszöntött a tavasz. Sok napsütés és közel 20 fokos nappali hőmérséklet vár ránk, március első hétvégéje elkényeztet minket az időjárás terén.

Fotó: Képünk illusztráció: Unsplash

Kirándulóidővel robban be a hétvége

Pénteken a nap nagy részében napos idő ígérkezik, ugyanakkor a Dunántúlon időnként megnövekedhet a felhőzet. Csapadék nem valószínű. A délutáni órákban kellemes, körülbelül 14 fokos kora tavaszi hőmérsékletre készülhetünk

Szombaton többnyire derült, száraz időre van kilátás, gyenge vagy mérsékelt légmozgással. A legmagasabb nappali hőmérséklet 12 és 17 fok között alakul.

Vasárnap nagyrészt napos, csapadékmentes idő várható mérsékelt széllel. A délutáni csúcshőmérséklet 12–17 fok között alakulhat. Néha megélénkül a keleties szél.

Hétfőn folytatódik a száraz, derült idő. A déli, délkeleti szél időnként megélénkülhet. Hajnalban -4 és +3 fok közé hűlhet a levegő, délutánra pedig 12–17 fok közé melegszik.

/Köpönyeg.hu előrejelzése/