Megérkezett a tavasz, közel 20 fok lehet a hétvégén

Madárcsicsergés, ragyogó napsütés, csapadékmentes idő. Igazi kirándulóidővel köszönt be a hétvége

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.06. 06:00
időjárás március kirándulóidő

Igazi kirándulóidő vár ránk a hétvégén, visszavonhatatlanul beköszöntött a tavasz. Sok napsütés és közel 20 fokos nappali hőmérséklet vár ránk, március első hétvégéje elkényeztet minket az időjárás terén. 

Igazi kirándulóidő vár minket a hétvégén, tökéletes lesz a szabadidős programokhoz
Fotó: Képünk illusztráció: Unsplash

Kirándulóidővel robban be a hétvége 

Pénteken a nap nagy részében napos idő ígérkezik, ugyanakkor a Dunántúlon időnként megnövekedhet a felhőzet. Csapadék nem valószínű. A délutáni órákban kellemes, körülbelül 14 fokos kora tavaszi hőmérsékletre készülhetünk 

Szombaton többnyire derült, száraz időre van kilátás, gyenge vagy mérsékelt légmozgással. A legmagasabb nappali hőmérséklet 12 és 17 fok között alakul. 

Vasárnap nagyrészt napos, csapadékmentes idő várható mérsékelt széllel. A délutáni csúcshőmérséklet 12–17 fok között alakulhat. Néha megélénkül a keleties szél. 

Hétfőn folytatódik a száraz, derült idő. A déli, délkeleti szél időnként megélénkülhet. Hajnalban -4 és +3 fok közé hűlhet a levegő, délutánra pedig 12–17 fok közé melegszik. 

 

/Köpönyeg.hu előrejelzése/

 

