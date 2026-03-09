Az igazi pasik nem csak nőnapon ünneplik a nőket: egy csokorban a hallhatatlan dívák
Minden kornak megvolt és megvan a maga hölgy-és férfiideálja. A dívák viszont minden divatot felülírnak, ők halhatatlanok maradnak. A hot! magazin képes összeállításában őket gyűjtöttük egy csokorba.
A teremtés koronái pontosan tudják, nem csak nőnapon íratlan szabály csodálni a nők energiáját, amivel leveszik a lábukról a férfiakat. Megmutatjuk a legismertebb dívákat, akik a vonzerejükön túl a tetteikkel is példaképpé váltak.
Dívák, akiknek a nevét mindenkinek illik ismerni
A pop királynője, Madonna, akkor is a saját útját járta, amikor ez botrányokat szült. Kiemelkedett a bátorságával, mindig kimondja, amit gondol, és nem engedi, hogy mások határozzák meg az elveit.
Audrey Hepburn megjárta a világháborút
Mielőtt színésznőként meghódította a világot, az életét kockáztatva küzdött a szabadságért. Ellenállóként vett részt a második világháborúban, és kémként üzeneteket továbbított.
Monica Bellucci a mai napig az egyik legizgalmasabb nő
A természetes szépség bátran vállalja az arcvonásait és a kortalan eleganciáját; ezzel hangsúlyozza, hogy az a legvonzóbb nő, aki a hibái ellenére elfogadja önmagát.
Claudia Cardinale igazi harcos
Az olasz istennő amellett, hogy filmcsillag volt, igazi amazonként védte a társait. Rendíthetetlenül harcolt a nők elleni erőszak felszámolásáért.
Gina Lollobrigida, a sokszínű tehetség
A világ legszebb asszonya című mozi főszereplője képes volt a csúcson váltani, és újrakezdeni az életét, elismert lett fotóriporterként és szobrászként is. Bebizonyította, hogy a tehetség és az akarat nem ismer határokat.
Grace Kelly, a védelmező hercegné
A színésznőből lett monacói hercegné új alapokra helyezte a jótékonyságot. Létrehozta az AMADE Mondiale-t, amellyel a gyermekek jogainak védelmezője lett.
Liz Taylor sokáig kereste az igazit
A díva szembe mert szállni a társadalmi elvárásokkal, hiszen nyolcszor kötött házasságot, és mindig nyíltan vállalta a szerelmet, még akkor is, ha ez csetepatéhoz vezetett.
