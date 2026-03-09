RETRO RÁDIÓ

Az igazi pasik nem csak nőnapon ünneplik a nőket: egy csokorban a hallhatatlan dívák

Minden kornak megvolt és megvan a maga hölgy-és férfiideálja. A dívák viszont minden divatot felülírnak, ők halhatatlanok maradnak. A hot! magazin képes összeállításában őket gyűjtöttük egy csokorba.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.09. 14:00
díva Sophia Loren Madonna

A teremtés koronái pontosan tudják, nem csak nőnapon íratlan szabály csodálni a nők energiáját, amivel leveszik a lábukról a férfiakat. Megmutatjuk a legismertebb dívákat, akik a vonz­ere­jü­kön túl a tetteikkel is példaképpé váltak.

Sophia Loren nem maradhat ki az örök dívák sorából, ráadásul ő volt az első színésznő, aki Oscar-díjat zsebelt be nem angol nyelvű alakításért
Sophia Loren nem maradhat ki az örök dívák sorából, ráadásul ő volt az első színésznő, aki Oscar-díjat zsebelt be nem angol nyelvű alakításért
(Fotó: Donaldson Collection / hot! magazin/Getty Images)

Dívák, akiknek a nevét mindenkinek illik ismerni

A pop királynője, Madonna, akkor is a saját útját járta, amikor ez botrányokat szült. Kiemelkedett a bátorságával, mindig kimondja, amit gondol, és nem engedi, hogy mások határozzák meg az elveit.

A pop koronázatlan királynője a mai napig aktív
A pop koronázatlan királynője a mai napig aktív (Fotó: Ron Galella / hot! magazin/Getty Images)

Audrey Hepburn megjárta a világháborút

Mielőtt színésznőként meghódította a világot, az életét kockáztatva küzdött a szabadságért. Ellenállóként vett részt a második világháborúban, és kémként üzeneteket továbbított.

Kislányos arca, fiús alkata ellenére rajongtak érte a férfiak
Kislányos arca, fiús alkata ellenére rajongtak érte a férfiak (Fotó: Hulton Archive / hot! magazin/Getty Images)

Monica Bellucci a mai napig az egyik legizgalmasabb nő 

A természetes szépség bátran vállalja az arcvonásait és a kortalan eleganciáját; ezzel hangsúlyozza, hogy az a legvonzóbb nő, aki a hibái ellenére elfogadja önmagát.

Szexi, dögös, hihetetlenül vonzó nő Monica Belucci
Szexi, dögös, hihetetlenül vonzó nő Monica Bellucci (Fotó: frederic meylan / hot! magazin/Getty Images)

Claudia Cardinale igazi harcos

Az olasz istennő amellett, hogy filmcsillag volt, igazi amazonként védte a társait. Rendíthetetlenül harcolt a nők elleni erőszak felszámolásáért.

Claudia Cardinale barátai szerint sem tűri az ellentmondást
Claudia Cardinale barátai szerint sem tűrte az ellentmondást (Fotó: Mondadori Portfolio / hot! magazin/Getty Images)

Gina Lollobrigida, a sokszínű tehetség

A világ legszebb asszonya című mozi főszereplője képes volt a csúcson váltani, és újrakezdeni az életét, elismert lett fotóriporterként és szobrászként is. Bebizonyította, hogy a tehetség és az akarat nem ismer határokat.

Gina Lollobrigida 1972-ben hazánkban is járt
Gina Lollobrigida 1972-ben hazánkban is járt (Fotó: Sunset Boulevard / hot! magazin/Getty Images)

Grace Kelly, a védelmező hercegné

A színésznőből lett monacói hercegné új alapokra helyezte a jótékonyságot. Létrehozta az AMADE Mondiale-t, amellyel a gyermekek jogainak védelmezője lett.

Grace Kelly három gyermek édesanyja volt, de ezrek védelmezője
Grace Kelly három gyermek édesanyja, de ezrek védelmezője volt (Fotó: Sunset Boulevard / hot! magazin/Getty Images)

Liz Taylor sokáig kereste az igazit

A díva szembe mert szállni a társadalmi elvárásokkal, hiszen nyolcszor kötött házasságot, és mindig nyíltan vállalta a szerelmet, még akkor is, ha ez csetepatéhoz vezetett.

Liz Taylornak kalandos élete volt
Liz Taylornak kalandos élete volt (Fotó: hot! magazin/Profimedia)

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu