Az igazi pasik nem csak nőnapon ünneplik a nőket: egy csokorban a hallhatatlan dívák

A teremtés koronái pontosan tudják, nem csak nőnapon íratlan szabály csodálni a nők energiáját, amivel leveszik a lábukról a férfiakat. Megmutatjuk a legismertebb dívákat, akik a vonz­ere­jü­kön túl a tetteikkel is példaképpé váltak.

Sophia Loren nem maradhat ki az örök dívák sorából, ráadásul ő volt az első színésznő, aki Oscar-díjat zsebelt be nem angol nyelvű alakításért

(Fotó: Donaldson Collection / hot! magazin/Getty Images)

Dívák, akiknek a nevét mindenkinek illik ismerni

A pop királynője, Madonna, akkor is a saját útját járta, amikor ez botrányokat szült. Kiemelkedett a bátorságával, mindig kimondja, amit gondol, és nem engedi, hogy mások határozzák meg az elveit.

A pop koronázatlan királynője a mai napig aktív (Fotó: Ron Galella / hot! magazin/Getty Images)

Audrey Hepburn megjárta a világháborút

Mielőtt színésznőként meghódította a világot, az életét kockáztatva küzdött a szabadságért. Ellenállóként vett részt a második világháborúban, és kémként üzeneteket továbbított.

Kislányos arca, fiús alkata ellenére rajongtak érte a férfiak (Fotó: Hulton Archive / hot! magazin/Getty Images)

Monica Bellucci a mai napig az egyik legizgalmasabb nő

A természetes szépség bátran vállalja az arcvonásait és a kortalan eleganciáját; ezzel hangsúlyozza, hogy az a legvonzóbb nő, aki a hibái ellenére elfogadja önmagát.

Szexi, dögös, hihetetlenül vonzó nő Monica Bellucci (Fotó: frederic meylan / hot! magazin/Getty Images)

Claudia Cardinale igazi harcos

Az olasz istennő amellett, hogy filmcsillag volt, igazi amazonként védte a társait. Rendíthetetlenül harcolt a nők elleni erőszak felszámolásáért.

Claudia Cardinale barátai szerint sem tűrte az ellentmondást (Fotó: Mondadori Portfolio / hot! magazin/Getty Images)

Gina Lollobrigida, a sokszínű tehetség

A világ legszebb asszonya című mozi főszereplője képes volt a csúcson váltani, és újrakezdeni az életét, elismert lett fotóriporterként és szobrászként is. Bebizonyította, hogy a tehetség és az akarat nem ismer határokat.

Gina Lollobrigida 1972-ben hazánkban is járt (Fotó: Sunset Boulevard / hot! magazin/Getty Images)

Grace Kelly, a védelmező hercegné

A színésznőből lett monacói hercegné új alapokra helyezte a jótékonyságot. Létrehozta az AMADE Mondiale-t, amellyel a gyermekek jogainak védelmezője lett.

Grace Kelly három gyermek édesanyja, de ezrek védelmezője volt (Fotó: Sunset Boulevard / hot! magazin/Getty Images)

Liz Taylor sokáig kereste az igazit

A díva szembe mert szállni a társadalmi elvárásokkal, hiszen nyolcszor kötött házasságot, és mindig nyíltan vállalta a szerelmet, még akkor is, ha ez csetepatéhoz vezetett.